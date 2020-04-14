Так виглядає карантин з дитиною: кумедне фото підкорює мережу

Карантин став не найкращим часом не лише для бізнесу, а й для батьківства. Доволі складно розважати дітей без можливості гуляти, і фото "щасливого" дядька це чудово демонструє.

На платформі Reddit користувач з ніком Sureitsathing поділився епічним карантинним фото з племінницею, яке швидко піднялось у тренди. За короткий час допис переглянули понад 27 тисяч осіб, а ще більше як тисячі залишили коментарі.

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"Сьогодні забрав мою племінницю. Це трапилось через 3 години, а як проходить ваш карантин?" – Відзначив автор під кумедним фото розмальованої дитини вверх ногами, яка перетворила авто у гойдалку. Коментатори не втримались, щоб не порівняти дівчинку з бюджетним Пікассо, а також зізнались, що на самоізоляції важко не лише самому розважатись, а й розважати дуже активних дітей.

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