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9 улюблених продуктів, які ми неправильно миємо
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Ми з дитинства чуємо, як важливо ретельно мити продукти після покупки. Здавалося б, нічого легше не придумаєш – треба лиш відкрити кран і підставити продукт під струмінь води. Але і в цій простій справі є свої нюанси. Розповідаємо, які!
Зібрали для вас кілька звичайних продуктів, з якими ми досі поводимся неправильно.
Заморожені овочі
Заморожені овочі в яскравих пакетах багато в чому полегшують нам життя: їх можна просто висипати в каструлю і відразу відварити. Але і тут є свій секрет. Перед заморожуванням овочі готують, в тому числі обробляють водою під сильним тиском. Тому багато хто не миє заморожені овочі перед використанням, і це доречно, якщо страва готується при високих температурах. Однак якщо ви віддаєте перевагу овочам al dente, то варто їх ретельно промити і готувати так само, як свіжі. Особливо – якщо вони заморожені самостійно або куплені на вагу (у цьому випадку заготовки були відкриті для бактерій).
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Рис
Всі види рису необхідно промивати 3-4 рази перед приготуванням, особливо – довгозернистий. І справа тут не в бруді, а в крохмалі на поверхні зерен. Саме через нього приготований рис злипається в в'язку кашу і виглядає неапетитно, в той час як попередньо промитий стає розсипчастим. Також варто промивати й інші крохмалисті крупи – зокрема, кукурудзяну або пшеничну.
Молоко і молочні продукти
Пакети та пляшки з молоком, питним йогуртом та іншими рідкими продуктами також необхідно мити перед відкриттям. Молоко на полиці супермаркету в будь-якому вигляді доступне для рук інших покупців, які перебирають ємності в пошуках дати виробництва або відповідного пакета. Потім тару кладуть на стрічку біля каси, чия чистота теж далека від ідеальної. Щойно ми відкриваємо пакет або пляшку – вхід для бактерій з поверхні стає вільним, тому краще ретельно промити упаковку до розкриття.
Риба
Промивати сиру рибу не потрібно, якщо ви не збираєтеся їсти її в такому вигляді. При приготуванні всі бактерії в філе знищаться під дією температури, а ось під час миття вони можуть переселитися на будь-які поверхні в кухні. Але після обробки риби необхідно добре вимити руки, дошку і ніж.
Мідії та устриці
Будь-які морепродукти в мушлях необхідно ретельно промивати, навіть якщо ви купили їх в замороженому вигляді. Справа в тому, що пісок і водорості з води можуть накопичуватися в самих мушлях. Забруднення виходять на поверхню при приготуванні і можуть доповнити вашу страву, ле ж вам зовсім не потрібні такі "приправи".
Капуста
Цвітна, броколі, червона або білокачанна – усю капусту необхідно ретельно промивати. У випадку з цвітною і броколями потрібно розібрати качан і сполоснути кожне суцвіття окремо. З червонокачанною і білокачанною капустою все ще цікавіше. Перш за все при митті обов'язково слід відігнути 2-3 верхніх шари з листям, адже за ними може ховатися пил і пісок. Від наслідків впливу на качан бактерій або комах можна позбутися за допомогою води з додаванням оцту. Покладіть капусту в воду на кілька хвилин, а потім ще раз промийте водою – і овоч буде повністю очищений.
Салати
Айсберг, рукола, звичайний салат – всі зелені листові овочі дуже смачні і корисні. Але якщо ви купуєте не готові нарізані листя, то важливо ретельно промити зелень. Щоб позбутися від піску і землі між листям, потрібно нарвати салат руками і замочити на кілька хвилин в чистій холодній воді. Потім вийміть листя з води і розкладіть на паперові рушники, щоб стекла зайва рідина. Все – салатик можна їсти.
Яблука
Найчистішими завжди будуть місцеві сезонні фрукти, які не потребують спеціальної обробки для доставки, але якщо захотілося яблук не в сезон, головне – правильно його відмити. Дослідження показали, що якщо залишити фрукти у воді з додаванням харчової соди на 12 хвилин, то з їхньої поверхні зникнуть навіть пестициди. Такі яблука повністю безпечні.
Напої в банках
Випити баночку газованої води або соку дуже приємно, особливо в спеку: жерстяна ємність сприяє гарному охолодженню напою, що робить його більш смачним. Однак не поспішайте прикладати баночку до губ: напої до магазинів часто привозять в запорошених машинах, та й на полиці баночка доступна будь-яким рукам. За можливості вимийте кришку або в ідеалі – всю упаковку. Найкраще ж – перелити вміст у склянку.
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