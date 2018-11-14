Чому не варто налягати на авокадо

Чому не можна їсти надто багато авокадо / The Fountain Avenue Kitchen

Зазвичай авокадо потрапляє до різноманітних списків найкорисніших для здоров'я продуктів. Але американські дослідники закликали до обережності у вживанні авокадо – виявляється, цей насичений важливими мікроелементами продукт може і шкодити.

У складі авокадо міститься понад двадцять натуральних вітамінів і мінералів. Вченим відомо багато оздоровчих властивостей авокадо – його вживання сприяє нормалізації кровообігу, більш активному витрачанню жирів.

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Водночас фахівці застерегли про те, що споживання авокадо пов'язане з проявом побічних ефектів, які можуть псувати самопочуття, і часом істотно.

Чим же авокадо може шкодити організму? За словами дослідників, кісточки авокадо містять речовини, які при потраплянні на м'якуш плоду, а потім у шлунок, здатні мати ефект токсинів. У результаті у людини проявляються симптоми алергії. Особливо сильно у цьому плані можуть шкоди плоди, які ще не дозріли.

Ось чому зловживання авокадо не принесе користь / Today Show

Споживання занадто великої кількості авокадо, завзятими любителями цього фрукта, легко може привести до зайвої ваги, додатково застерегли експерти. У авокадо дуже багато жиру, тому забувати про це не варто. Рослинні жири цілком здатні сприяти зростанню холестерину.

Крім цього лікарі рекомендують пам'ятати про те, що авокадо абсолютно не підходить для раціону годуючих мам – речовини авокадо істотно знижують кількість молока. Також авокадо не підходить для харчування вагітних жінок.

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