9 порад від шеф-кухаря, які сподобаються всім

У мережі дали прості поради щодо кухні, які здатні відчутно спростити життя і покращити кулінарні уміння. У списку також є речі, які у жодному випадку не можна робити, хоча більшість людей навіть не помічають в цьому нічого поганого.

На платформі Reddit користувач з ніком bendingriver відгукнувся на прохання поділитись лайфхаками на кухні і змусив коментаторів замислитись над популярними помилками. Тому запам'ятовуйте та використовуйте цінні поради від шеф-кухаря з 10-річним стажем.

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Прибирайте по ходу справи. Це мінімізує безлад і полегшить процес готування.

Заточуйте бісові ножі, серйозно, тупі ножі дуже небезпечні.

Блендер – не лише для смузі, тому використовуйте його для соусів, і ваше життя зміниться.

Складайте продукти в холодильнику так: фрукти і овочі зверху, тоді яйця, яловичина, риба і птиця. Рідина від м'яса швидко забруднить сирі овочі та зіпсує їх.

Вам не потрібні набори ножів! Я по життю кухар, я ріжу 10-20 качок у тиждень і маю 6 ножів. Вдома вам вистачить і трьох: стандартний кухарський, ніж для чистки та ніж середнього розміру для овочів.

Позначайте дату відкриття всіх продуктів та тримайте їх на видному місці.

Оливкова олія може зіпсуватись, хоча багато людей думають, що її можна тримати вічно.

Консерви – це не погано, просто змішайте їх з чимось свіжим.

Урізноманітнюйте інгредієнти. Більшість американців і європейців готує з 20 тих самих продуктів. Тому випробовуйте щось нове.

Ще більше цікавинок можна дізнатись у коментарях під цим дописом:

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