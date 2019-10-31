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Хелловін СидорЕнки-СидОренки

9 порад від шеф-кухаря, які сподобаються всім

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Лайфхаки на кухні - фото 1
Лайфхаки на кухні

У мережі дали прості поради щодо кухні, які здатні відчутно спростити життя і покращити кулінарні уміння. У списку також є речі, які у жодному випадку не можна робити, хоча більшість людей навіть не помічають в цьому нічого поганого.

На платформі Reddit користувач з ніком bendingriver відгукнувся на прохання поділитись лайфхаками на кухні і змусив коментаторів замислитись над популярними помилками. Тому запам'ятовуйте та використовуйте цінні поради від шеф-кухаря з 10-річним стажем.

І ще: Як відкрити банку за допомогою скотчу: простий лайфхак у відео

  • Прибирайте по ходу справи. Це мінімізує безлад і полегшить процес готування.
  • Заточуйте бісові ножі, серйозно, тупі ножі дуже небезпечні.
  • Блендер – не лише для смузі, тому використовуйте його для соусів, і ваше життя зміниться.
  • Складайте продукти в холодильнику так: фрукти і овочі зверху, тоді яйця, яловичина, риба і птиця. Рідина від м'яса швидко забруднить сирі овочі та зіпсує їх.
  • Вам не потрібні набори ножів! Я по життю кухар, я ріжу 10-20 качок у тиждень і маю 6 ножів. Вдома вам вистачить і трьох: стандартний кухарський, ніж для чистки та ніж середнього розміру для овочів.
  • Позначайте дату відкриття всіх продуктів та тримайте їх на видному місці.
  • Оливкова олія може зіпсуватись, хоча багато людей думають, що її можна тримати вічно.
  • Консерви – це не погано, просто змішайте їх з чимось свіжим.
  • Урізноманітнюйте інгредієнти. Більшість американців і європейців готує з 20 тих самих продуктів. Тому випробовуйте щось нове.

Ще більше цікавинок можна дізнатись у коментарях під цим дописом:

Redditors who cook, whats the biggest 'no no' thing in cooking? from r/AskReddit

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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