Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Великі Вуйки Хелловін

Як позбутися пилу в спальні раз і назавжди

  • 34
Прибирання - фото 1
Прибирання / ivd

Якщо для вас у пріоритеті свіже і чисте повітря, то гігієна в спальні має стати першочерговою. Підібрали перевірені рішення, які допоможуть!

Зробити суміш від пилу

Цей чарівний розчин має властивість не підпускати пил, довго зберігаючи поверхню дерев'яних меблів свіжою. Отже: 1 склянка оливкової олії, склянка оцту і склянка скипидару (його ви знайдете на магазинній полиці, поруч з уайт-спіритом). Просто змішайте всі ці компоненти і потім нанесіть суміш губкою (ганчіркою), на попередньо очищені меблі.

Це цікаво: Лайфхаки з мікрохвильовкою, про які ви точно не знали

Прибирання пилу - фото 364313
Прибирання пилу

Використовувати фен для жалюзі

Ви не повірите, який безлімітний запас пилу ховається на ваших жалюзі. Що ж робити? Використовуйте для здування пилу з пластин свій фен. Оперативно і без зусиль, ваші жалюзі стануть знову чистими.

Правильно зберігати речі

Шафа – справжній мішок, навіть якщо він завжди закритий. Одяг, постільна білизна і взуття, як магніт притягують до себе пил. Навіть максимальна охайність в укладанні речей не збереже вас від попадання пилу всередину. Змініть метод зберігання! Спеціальні чохли і герметичні контейнери для взуття стануть ідеальним захистом від зовнішніх чинників забруднення.

Контейнери для одягу - фото 364320
Контейнери для одягу

Мінімалізм в інтер'єрі

Чим менше потенційних місць для збору пилу, тим слабкіші шанси проникнення пилу! А тому, не соромтеся позбавлятися мотлоху, який давно вам відслужив.

До речі: Безглузді лайфхаки, які, як не дивно, працюють

Джерело: ivd
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Зоряні зустрічі на Території А: добірка хітів української музики із раритетної касети 90-х
  • 23 жовтня, 18:10
  • 782
Як змінилися актори фільму Американський пиріг
  • 25 жовтня, 16:42
  • 1021
Гороскоп на цей тиждень 28 жовтня – 3 листопада: любовний прогноз для знаків Зодіаку
  • Вчора, 13:50
  • 320
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл