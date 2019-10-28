Як позбутися пилу в спальні раз і назавжди

Якщо для вас у пріоритеті свіже і чисте повітря, то гігієна в спальні має стати першочерговою. Підібрали перевірені рішення, які допоможуть!

Зробити суміш від пилу

Цей чарівний розчин має властивість не підпускати пил, довго зберігаючи поверхню дерев'яних меблів свіжою. Отже: 1 склянка оливкової олії, склянка оцту і склянка скипидару (його ви знайдете на магазинній полиці, поруч з уайт-спіритом). Просто змішайте всі ці компоненти і потім нанесіть суміш губкою (ганчіркою), на попередньо очищені меблі.

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Прибирання пилу

Використовувати фен для жалюзі

Ви не повірите, який безлімітний запас пилу ховається на ваших жалюзі. Що ж робити? Використовуйте для здування пилу з пластин свій фен. Оперативно і без зусиль, ваші жалюзі стануть знову чистими.

Правильно зберігати речі

Шафа – справжній мішок, навіть якщо він завжди закритий. Одяг, постільна білизна і взуття, як магніт притягують до себе пил. Навіть максимальна охайність в укладанні речей не збереже вас від попадання пилу всередину. Змініть метод зберігання! Спеціальні чохли і герметичні контейнери для взуття стануть ідеальним захистом від зовнішніх чинників забруднення.

Контейнери для одягу

Мінімалізм в інтер'єрі

Чим менше потенційних місць для збору пилу, тим слабкіші шанси проникнення пилу! А тому, не соромтеся позбавлятися мотлоху, який давно вам відслужив.

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