Як відкрити банку за допомогою скотчу: простий лайфхак у відео

Не вдається відкрити міцно закриту банку? Існує чимало корисних порад, але ця вимагає зовсім мало часу та скотч. Дивіться відео, як швидко відкрити будь-яку банку.

Існують легенди про банки, які легко відкриваються з першої спроби, однак життя значно суворіше, тому часто улюблені закрутки та варення залишаються міцно закритими.

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Є доволі багато способів відкрити банку з гумовими рукавицями, ножем і підігрівом кришки, однак цей лайфхак зі скотчем не забере багато часу і не завдасть жодних травм. Саме відео з перевіркою цією поради активно поширюється на Reddit.

Як швидко відкрити банку, дивіться відео:

Як відкрити банку скотчем?

Обрати справді міцний скотч, приміром, для будівництва чи упакування

Один кінець скотчу наліпити на кришку та зафіксувати кінці

Продовження скотчу рекомендовано склеїти навпіл, щоб було зручно

Тягнути скотч за кінець у бік розкручування кришки

Насолоджуватись закруткою

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