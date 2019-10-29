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Як відкрити банку за допомогою скотчу: простий лайфхак у відео

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Як швидко відкрити банку, дивіться відео - фото 1
Як швидко відкрити банку, дивіться відео

Не вдається відкрити міцно закриту банку? Існує чимало корисних порад, але ця вимагає зовсім мало часу та скотч. Дивіться відео, як швидко відкрити будь-яку банку.

Існують легенди про банки, які легко відкриваються з першої спроби, однак життя значно суворіше, тому часто улюблені закрутки та варення залишаються міцно закритими.

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Є доволі багато способів відкрити банку з гумовими рукавицями, ножем і підігрівом кришки, однак цей лайфхак зі скотчем не забере багато часу і не завдасть жодних травм. Саме відео з перевіркою цією поради активно поширюється на Reddit.

Як швидко відкрити банку, дивіться відео:

How to open a tightly closed jar using duct tape from r/lifehacks

Як відкрити банку скотчем?

  • Обрати справді міцний скотч, приміром, для будівництва чи упакування
  • Один кінець скотчу наліпити на кришку та зафіксувати кінці
  • Продовження скотчу рекомендовано склеїти навпіл, щоб було зручно
  • Тягнути скотч за кінець у бік розкручування кришки
  • Насолоджуватись закруткою

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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