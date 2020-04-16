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Як святкують день народження на карантині: відео з тортом підкорює мережу

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Як святкувати день народження на карантині - фото 1
Як святкувати день народження на карантині

Карантин змусив мешканців багатьох країн святкувати день народження в самоізоляції, і це викликає справжній захват. Навіть у такій ситуації можна розважатись. Але головна героїня цього відео ледве зуміла задмухати свічки за всіма правилами безпеки.

На платформі Reddit користувачка з ніком trombonerz поділилась відео з власного святкування дня народження, яке стрімко набрало популярність. За лічені години допис зібрав понад 20 тисяч переглядів та майже 500 коментарів.

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"Дякую, COVID19, я таки задмухала свічки на торті на свій 23-й день народження", – відзначила дівчина під відео, на якому в колі родини у масці та рукавицях креативно бореться зі свічками. Спершу вона махає руками, а потім на допомогу приходить зошит.

Thanks to COVID19, I blew out my candles like this for my 23rd birthday. from r/funny

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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