Як святкують день народження на карантині: відео з тортом підкорює мережу

Карантин змусив мешканців багатьох країн святкувати день народження в самоізоляції, і це викликає справжній захват. Навіть у такій ситуації можна розважатись. Але головна героїня цього відео ледве зуміла задмухати свічки за всіма правилами безпеки.

На платформі Reddit користувачка з ніком trombonerz поділилась відео з власного святкування дня народження, яке стрімко набрало популярність. За лічені години допис зібрав понад 20 тисяч переглядів та майже 500 коментарів.

І ще: Як правильно пити вино з сусідами на самоізоляції: лайфхак від італійців

"Дякую, COVID19, я таки задмухала свічки на торті на свій 23-й день народження", – відзначила дівчина під відео, на якому в колі родини у масці та рукавицях креативно бореться зі свічками. Спершу вона махає руками, а потім на допомогу приходить зошит.

Читайте також: Американка стала першою, на кому випробували вакцину від COVID-19: як це було