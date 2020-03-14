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8 вагомих причин щодня пити кефір

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Кефір - фото 1
Кефір / ukrinform

Фахівці радять вживати кефір щодня. Це не тільки смачно, а ще й корисно!

  • Кефір допомагає врегулювати роботу кишечника. Він гарантує відновлення мікрофлори кишечника, тому його необхідно пити при дисбактеріозах.

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  • Кефір містить молочні бактерії і біфідобактерії, що допомагає зупинити розвиток шкідливих мікроорганізмів.
  • Кефір забезпечує організм поживними речовинами, такими необхідними для людини. Також просто незамінний для профілактики запорів і колітів.
  • Рівень холестерину в крові поступово знижується при вживанні кефіру.
8 вагомих причин щодня пити кефір - фото 391996
  • У кефірі є білок і кальцій. Відповідно, він допомагає зміцнити кістки і сприяє росту дитини.
  • Кефір знижує алергічні реакції.
  • Кальцій з кефіру засвоюється значно краще, ніж з молока.
  • Кефір – ефективний профілактичний засіб від остеопорозу, тому його дуже рекомендують пити людям у віці.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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