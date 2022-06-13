8 років тому Маріуполь звільнили від окупації: Зеленський пообіцяв зробити це знову

Президент Володимир Зеленський виклав у мережі зворушливий пост. Його він присвятив Маріуполю. Місту, який 8 років тому наші військові вже звільнили від окупантів. Тепер їм потрібно буде зробити це ще раз.

Відповідна публікація на офіційних сторінках президента з'явилась у 8-річницю звільнення Маріуполя. Вона супроводжується світлинами, на яких можна побачити поруйноване місто.

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"У восьму річницю звільнення Маріуполя від проросійських терористів ми знову боремося за нього та всю Україну. Як і тоді, у 2014-му, Маріуполь знову буде вільний. Український прапор повернеться так само як і в кожне місто й село, куди прийшли окупанти. Бо це наша країна і наші люди!", – підкреслив Зеленський.

На світлинах можна побачити зруйнований ворогом Драматичний театр, по якому завдавали авіаударів. Крім того, видно понищені житлові будинки та вулиці. Місця, де донедавна вирувало життя. А зараз там – смерть.

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