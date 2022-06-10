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Ми вдячні за боротьбу за свободу: актриса Мілла Йовович звернулась до українців

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Мілла Йовович захоплена відважністю українців - фото 1
Мілла Йовович захоплена відважністю українців

Голлівудська актриса українського походження Мілла Йовович записала відеозвернення до своїх земляків. Вона подякувала їм за відважність та боротьбу за свободу.

Відео з Міллою Йовович з'явилось на сторінці Ukrainian Song Project в інстаграмі. У ньому актриса висловлює підтримку українському народові.

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Актриса зазначила, що передає послання любові, а також підтримки кожному українцеві. Тим, кому довелось стикнутись з російською військовою агресією. У час, коли сусідня країна намагається стерти з лиця землі іншу націю, а мільйони людей вимушені шукати прихистку далеко від дому.

Мілла Йовович захоплена боротьбою українців. Вони сміливо протистоять ворогові та тим бідам, які він приносить разом із собою.

Я хочу вам сказати: ми бачимо вас, ми молимося за вас і ми любимо вас. І ми вдячні вам за те, що ви боретеся за свою свободу, – сказала Йовович.

Нагадаємо, що повне ім'я Мілли – Милиця Йовович. Актриса народилась у 1975 році у Києві. У 80-х роках вона разом із батьками емігрувала спочатку до Лондона, а вже після цього перебралась до Сполучених Штатів.

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