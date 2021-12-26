5 поширених помилок водіїв під час заправки авто на АЗС

Приїжджаючи на заправку, водії не випускають із голови лише найважливіші правила. Разом з тим, багато хто щоразу продовжує робити на АЗС чимало серйозних помилок. Про п'ять найголовніших із них читай далі на Радіо MAXIMUM.

Заправка не тим паливом

Якщо тобі в силу різних обставин доводиться їздити на кількох авто та ще й з різними моторами (наприклад, на одному – бензиновий, а на іншому – дизель), то є велика ймовірність за звичкою заправитися не тим паливом. Одна річ, якщо у тебе машина з бензиновим двигуном і ти залив не 95-й, а 92-й. Нічого страшного не станеться. Можливо, машина трохи втратить у потужності та динаміці, вихлоп буде трохи гучнішим. Після цього "неправильний" бензин можна щедро розбавити "правильним" та забути про цю історію.

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Куди гірше, коли переплутати види палива. У такому разі без ремонту навряд чи обійдеться. Напевно, доведеться промивати паливну систему. А якщо ти виявив помилку, вже проїхавши якусь відстань, можливість капітального ремонту двигуна досить висока.

Що робити? Просто пам'ятати, чим заправляти автомобіль, та стежити за діями заправників. Якщо ти помітив помилку на АЗС – зливай "не те" паливо на місці, не запускаючи двигун. І зберігай касові чеки. Стануть в пригоді у випадку, якщо помилку допустив заправник.

Обрив заправного пістолета

Трапляється й таке, що ти задумався, заговорив з друзями або тебе відволікли, і ти почав рух ще до того, як заправник вийняв заправний пістолет з горловини паливного бака. Слід знати, що за такого сценарію навряд чи станеться пожежа, оскільки на сучасних АЗС передбачені механізми запобігання розливу палива.

Проте ремонт поламаного обладнання виллється у копієчку. І, до речі, обрив заправного шланга в такій ситуації приписується до дорожньо-транспортної пригоди, яку доведеться оформляти, або вирішувати з керівництвом АЗС питання на місці.

Незачинені двері автомобіля

Ще одна погана звичка безтурботних водіїв – забувати блокувати двері автомобіля перед тим, як йти платити за паливо. Очевидно, що це дає свободу дій зломщикам та злодіям, які можуть безперешкодно проникнути в машину та забрати з неї все, що їм потрібне, у тому числі запасне колесо та інструменти з багажника.

Заправка "під зав'язку"

Заправка повного бака забезпечить зайвий десяток кілометрів ходу, проте варто пам'ятати про те, що якщо залишити машину, заправлену під зав'язку, на сонці, паливо від нагрівання почне розширюватися і витікати із заливної горловини. Досить випадкової іскри чи недопалка, і наслідки будуть плачевними.

Інший неприємний сценарій – їзда вибоїстою дорогою. Паливо з повного бака може витікати через пробку або вентиляційні клапани. Теоретично бензин або солярка можуть потрапити на розігріті глушник або елементи гальмівної системи і спричинити пожежу.

Заправка при працюючому двигуні

Заправляти автомобіль з увімкненим мотором набагато небезпечніше, ніж ти думаєш. Щойно іскра від несправної системи випуску чи розряд статичної електрики потрапить на плями від розлитого палива чи навіть його пари – бак, а за ним і вся машина спалахнуть за лічені секунди.

Нарешті, не варто забувати про бортову електроніку (перш за все, датчики, що відстежують рівень палива), яка у разі такої безтурботної заправки досить швидко вийде з ладу.

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