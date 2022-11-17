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6 важливих правил для безпечної їзди у снігопад: їх повинен знати кожен водій

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6 важливих правил для безпечної їзди у снігопад: їх повинен знати кожен водій - фото 1

Восени та зимку погода підкидає автолюбителям щоденні випробування. Аби водіння у цей непростий період не було стресовим, варто знати та дотримуватися кілька важливих правил.

Спочатку відчистити машину від снігу та розморозити вікна, а потім справитися з поганою видимістю через снігопад та втримати авто на дорозі під час ожеледиці – це ті щоденні завдання, з якими стикається кожен водій взимку. Аби твоя поїзда була безпечною, пам'ятай цих 6 правил!

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Очисть автомобіль від снігу

Спочатку на машині потрібно очистити лобове скло, бічні вікна та зовнішні дзеркала заднього виду. Важливо зчистити сніг з даху авто, адже він може скотитися на лобове скло під час руху.

Стеж за технічним станом

Потрібно завжди бути впевненим, що автомобіль перебуває в робочому стані. Також експерти радять звертати увагу на стан шин, справність гальм та працездатність фар.

6 важливих правил для безпечної їзди у снігопад: їх повинен знати кожен водій - фото 489364

Необхідно їхати якнайповільніше

Велика швидкість під час ожеледиці збільшує ризик втрати керування. Занесення найчастіше трапляється через високу швидкість та різкі маневри.

Під час занесення необхідно вирулювати у бік заносу

Якщо автомобіль почав ковзати, то водії повинні випрямити авто у заносі. Для цього необхідно крутити кермо у сторону заносу. Якщо у голові важко собі це уявити, то у реальних умовах усі усе роблять правильно. Крім того, якщо у тебе авто з переднім приводом, треба трішки додати газу, хоч як би це не було важко морально.

Дотримуйся дистанції

Як відомо, гальмівний шлях на снігу та льоду значно збільшується. Зокрема, в умовах ожеледиці він може бути в 10 разів довшим. Тому вкрай важливо їхати якомога далі від переднього авто.

Уникай різких маневрів

Різке гальмування або рух убік в умовах ожеледиці загрожує ДТП. При повороті завчасно знижуй швидкість, обережно натискаючи педаль гальма. Різке прискорення на виході з повороту може також призвести до пробуксовування коліс та занесення.

6 важливих правил для безпечної їзди у снігопад: їх повинен знати кожен водій - фото 489365

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