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6 важливих правил для безпечної їзди у снігопад: їх повинен знати кожен водій
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Восени та зимку погода підкидає автолюбителям щоденні випробування. Аби водіння у цей непростий період не було стресовим, варто знати та дотримуватися кілька важливих правил.
Спочатку відчистити машину від снігу та розморозити вікна, а потім справитися з поганою видимістю через снігопад та втримати авто на дорозі під час ожеледиці – це ті щоденні завдання, з якими стикається кожен водій взимку. Аби твоя поїзда була безпечною, пам'ятай цих 6 правил!
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Очисть автомобіль від снігу
Спочатку на машині потрібно очистити лобове скло, бічні вікна та зовнішні дзеркала заднього виду. Важливо зчистити сніг з даху авто, адже він може скотитися на лобове скло під час руху.
Стеж за технічним станом
Потрібно завжди бути впевненим, що автомобіль перебуває в робочому стані. Також експерти радять звертати увагу на стан шин, справність гальм та працездатність фар.
Необхідно їхати якнайповільніше
Велика швидкість під час ожеледиці збільшує ризик втрати керування. Занесення найчастіше трапляється через високу швидкість та різкі маневри.
Під час занесення необхідно вирулювати у бік заносу
Якщо автомобіль почав ковзати, то водії повинні випрямити авто у заносі. Для цього необхідно крутити кермо у сторону заносу. Якщо у голові важко собі це уявити, то у реальних умовах усі усе роблять правильно. Крім того, якщо у тебе авто з переднім приводом, треба трішки додати газу, хоч як би це не було важко морально.
Дотримуйся дистанції
Як відомо, гальмівний шлях на снігу та льоду значно збільшується. Зокрема, в умовах ожеледиці він може бути в 10 разів довшим. Тому вкрай важливо їхати якомога далі від переднього авто.
Уникай різких маневрів
Різке гальмування або рух убік в умовах ожеледиці загрожує ДТП. При повороті завчасно знижуй швидкість, обережно натискаючи педаль гальма. Різке прискорення на виході з повороту може також призвести до пробуксовування коліс та занесення.
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