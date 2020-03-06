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8 Березня: про що насправді цей день
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Україна входить до переліку країн, де 8 Березня святкують на державному рівні. Останні кілька років точаться дискусії з приводу доцільності відзначення цього дня.
Хтось вважає його пережитком радянської доби, а в когось неоднозначну реакцію викликають марші феміністок, які відбуваються у цей час. Тож у переддень свята поговоримо про його витоки та спробуємо розвіяти деякі міфи.
Як же усе починалося?
На межі XVII-XVIII століть англійська письменниця Мері Естел у своїх творах озвучувала думки, що перед заміжжям жінці варто отримати освіту, сам шлюб має укладатися не за необхідності, а через взаємні почуття партнерів. Також вона закликала розширити професійні можливості жінок до чогось більшого, ніж материнство чи кар’єра черниці. Із середини XIX століття освічені жінки почали брати участь у громадському житті, вимагаючи для себе виборчого права. А вже у 1910 році в Данії соціалістки з 17 країн ухвалили рішення відзначати Міжнародний жіночий день – день солідарності у боротьбі за емансипацію. Рух швидко вийшов за межі соціалістичного та збігся з першою хвилею фемінізму – суспільного руху за паритет у всіх сферах життя. В 1975 році 8 Березня вже почали святкувати в ООН, де згодом запропонували державам оголосити його Днем боротьби за права жінок і міжнародний мир.
Три цікаві факти про дату:
- 8 березня 1910 року Еліз де Ларош отримала звання першої жінки-пілота;
- В Італії цього дня вхід до музеїв для синьйор та синьйорин безкоштовний… і до барів із чоловічим стриптизом також;
- На цю дату не припадає жодних жіночих іменин, самі лише чоловічі: Олександра, Олексія, Миколи та Михайла.
Сьогодні
Для частини наших громадян досі мають негативне значення вислови "гендерна рівність" та "фемінізм", які історично стосуються цієї дати. Переважно це відбувається через недостатню поінформованість та упередження. Так, феміністок часто змальовують непривабливими жінками, що зневажають косметику та декларують своє превалювання над чоловіками. Насправді ж фемінізм – усього лише рух на підтримку забезпечення рівних можливостей для усіх людей. Тож про перевагу однієї статі над іншою за фактом аж ніяк не йдеться. Поширений також міф, що "сильні й незалежні" не хочуть брати шлюб та народжувати дітей. Але тут мова лише щодо самого права, а не правила діяти певним чином.
Нині чимало відомих людей відкрито висловлюються на підтримку жіночої самореалізації. Це і політик Джастін Трюдо, і принц Гаррі, й актор Деніел Крейг. Голлівудські діви теж у тренді. Так, Ель Феннінг, яка до 19 років встигла зіграти 40 ролей, свідомо обирає лише сильних героїнь. А Марго Роббі, яка посіла перше місце у рейтингу найсексуальніших жінок 2019 року від австралійського MAXIM, вважає своїм головним досягненням продюсування стрічок. Відома "чаклунка" Емма Уотсон взагалі заснувала кампанію HeForShe, у якій закликає чоловіків активно підтримувати гендерну рівність. Водночас усі три красуні доглядають за собою, руйнуючи ще один стереотип щодо феміністок. Марго, Ель та Емма залюбки розповідають у інтерв’ю, якою тушшю чи тональною основою користуються, або який косметичний засіб для волосся наносять, щоб освіжити зачіску. Вони навіть стали почесними амбасадорами модних брендів: Burberry, L’Oreal Paris і Chanel. В принципі, акторки уособлюють собою типових сучасних жінок: красивих, доглянутих та реалізованих в улюблених професіях. І таке гармонійне поєднання не може не захоплювати!
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