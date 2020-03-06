Вірші до 8 березня для найрідніших жінок: мами, бабусі, дівчини, вчительки

Красиві вірші з 8 березня чудово підійдуть для привітання зі святом весни! Поздоровте маму, бабусю, кохану дівчину чи дружину гарними рядками – ось найкращі вітання у віршах українською мовою.

З давніх-давен було прийнято висловлювати свої почуття саме у віршах. Це й недивно, адже красиві рядки можуть передати ніжність, вдячність та, звісно, кохання. Ваші жінки заслужили на найкращі поздоровлення!

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Повірте, що вірші до 8 березня потішать ваших знайомих та рідних жінок в день свята. Збережіть собі ці ніжні привітання для мами, бабусі, вчительки, колеги чи коханої дівчини.

Красиві вірші з 8 березня 2020 для жінок

***

Дорогі жінки, дівчата!

Наші рідні і красиві!

Кращого немає свята,

Аніж те, що прийшло нині!

Це для вас сніги розтали,

Це для вас прийшла весна.

Ви собою полонили

Наші душі і серця.

Тож лишайтесь завжди милі,

Ніжні, щирі, чарівні,

І розумні, і вродливі,

І веселі, і прості!

***

Теплий промінь березневий

Розбудив дзвінку весну.

Ароматом квітів перших

День святковий огорнув.

Він вітання наші щирі

Передасть всім дамам милим,

Щоб жили в добрі і мирі

Щоб здійснились їхні мрії,

Щоб коханими були,

Щоб у радості цвіли.

***

Бажаєм щастя і тепла,

Весни, усмішок, сонця,

Щоб доля світла увійшла

До кожного віконця.

Хай навкруги цвіте бузок,

Та небо буде ясним;

І щоб життя було в жінок

Щасливим і прекрасним.

Аби завжди в душі у вас

Горів вогонь кохання;

І хай у цей весняний час

Здійсняться всі бажання.

***

Березень...

Весна...

Які прекрасні, милі лиця,

Усмішка чудова на устах.

Це свято жінки:

матері, коханої, дружини.

Низький уклін вам до землі

від чоловіка, від дитини.

Хай світить сонце в вишині,

Пташки співають вам пісні.

І дякувати Богу, що є ви

В нашому житті.

***

Усміхніться! Тане сніг,

Щастя падає до ніг,

Нині ваш весняний день

Квітів, сонця і пісень!

Хай теплом зігріє він

Дружби радісні хвилини,

Принесе як дар любов,

Усміхайтесь знов і знов!

***

До вас посміхається ранок весняний

Даруючи чистих небес голубінь.

Ви завжди прекрасні, кохані, жадані,

Серця зігріває ваш погляд ясний.

Нехай вам завжди посміхається доля,

Хай шириться простір для сонячних мрій.

Хай низько вклоняються квіти довкола,

Бо ви у цей день – королеви весни.

***

Зі святом весни вітаємо,

Щастя й успіхів бажаємо,

Вдачі, здоров'я, тепла,

Нехай всі незгоди згорають до тла,

Щоб тільки добро у житті велося,

Хай збудеться все,

Що ще не збулося!

Нappy women's day

Привітання у віршах для мами

***

Мамо!

Зі святом весняним

Я сердечно вітаю!

Довгих років, любові, веселощів

Від душі бажаю тобі!

Нехай розтануть всі напасті

І розвіються негаразди.

Я бажаю тільки щастя –

Нехай тебе не старять роки.

Щоб не залишали сили,

Щоб справи велися успішно,

Будь завжди такою гарною,

Усміхненою, ніжною!

***

Вам – прекрасній, незрівнянній,

Наче сонечко весняне,

Цей букет вітань,

Що підібраний з любов'ю.

Щастя! Радості! Здоров'я!

Здійснення бажань!

Хай не тільки в день жіночий,

Наче зорі, сяють очі,

Усмішка цвіте,

Бо у вас душа прекрасна,

Серце золоте!

***

Мила мамочко моя!

Привітаю тебе я!

І тобі в жіноче свято

Побажаю так багато:

Будь здорова та щаслива,

Будь весела та красива,

Будь, як квітка весняна –

Ти така у нас одна!

Віршовані вітання з 8 березня для бабусі

***

Люба бабусю, тебе я вітаю,

Радості, щастя, здоров'я бажаю!

Хай тобі сонечко світить яскраво,

Квіти буяють і стеляться трави.

Бажаю тобі я сто років прожити,

Нехай тебе люблять онуки і діти.

Нехай тебе старість не квапить, минає

І серце твоє хай нещастя не крає.

Живи ти ще довго на світі оцім –

На радість онукам і дітям своїм.

***

Сходить сонце над снігами,

Тепло вже не за горами,

Восьме березня прийшло,

І вітання принесло!

Скажемо тобі ми слово:

Будь завжди-завжди здорова,

Посміхайся веселіше,

Нема бабусі красивішої!

***

Дорога бабуся, найкраща з жінок,

Ніжна і мудра, добра, проста.

З днем 8 Березня хочу тебе привітати,

Ти – голова сім'ї всій, світла, свята.

Будь здорова, мила, посміхайся частіше,

З радістю, надією зустрічай свої світанки.

Ти завжди все знаєш про проблеми наші,

Спасибі, люба, за твої поради!

***

Бабусю рідну я вітаю,

Із березневим, ясним днем,

І щастя я тобі бажаю,

Щоб жила ти без проблем!

З 8 березня - привітання для бабусі

Дитячі вірші для вчителів

***

Восьме березня відчувається тут –

Весна в законні права вступає,

Хоч холодно ще, морозець є –

Весну, мабуть, кожен відчуває.

Моїй учительці дорогій

Я в жіноче свято найкращого бажаю,

Хай будуть у житті щастя і любов,

Нехай завжди доля вам допомагає!

***

Весна приходить до нас швидше,

Коли 8 березня

Квітами для вчителів

Заставлені всі парти.

Прийміть же квіти від нас.

Ми щастя вам бажаємо.

І знайте, що ми вас любимо

І дуже поважаємо!

***

Пізно лягає, перевіривши зошити,

З думкою про школу вставати вранці,

Знаючи – ніхто не представить до нагороди,

Ось що таке вчительська праця.

Строгість без грубості, довготерпіння,

Дні, переповнені суєтою,

Все, що навіяно нудьгою і лінню,

Ви перемагаєте лише добротою.

В день цей сонячний, яскравий, весняний,

Невгамовний бажає вам клас:

Щастя, удачі, любові і веселощів –

Всі привітання тільки для вас.

***

Дай вам, Боже, днів щасливих,

Дай добра, здоров’я, сили.

Дай любові, згоди, втіхи

Змоги дай – життю радіти

І ділитись словом щирим,

Теплим, радісним, правдивим.

А сьогодні на це свято

Щастя зичим вам багато.

Хай вас Бог благословляє

Многих літ вам побажає.

Вітання для вчителів

Вірші колегам на 8 березня 2020

***

У 8 Березня, в цей день весни,

Для вас, колеги, наші вітання,

Завжди красиві будьте й ніжні,

Даруйте нам прекрасні миті.

Завжди вставайте вранці з тієї ноги,

Щоб на роботі бути без запізнення,

І до нас не будьте надто вже суворі,

Адже ми гідні вашої уваги!

***

Колеги, ми вас вітаємо

З прекрасним святом таким,

Любові і щастя вам бажаємо

Ми колективом всім чоловічим.

Всім вам успіхів на роботі,

Щоб за щаблем брати щабель,

І бути завжди у великій пошані

Бажаємо вам ми в жіночий день!

***

8 березня – день особливий,

Привід для ніжних компліментів,

Для нових суконь, прикрас,

З зачісками експериментів.

Привід для казкових тюльпанів,

Пролісків під пізнім снігом,

Привід ближче стати до рідних

І побажати добра колегам.

Вдалих відпусток і премій,

Побільше ініціатив.

Нехай цвіте завжди і пахне,

Наш дружний жіночий колектив!

Вірш до 8 березня для дівчини (дружини)

***

В цей святковий день весняний,

Тобі найкращій, незрівнянній,

Шлю сонячні вітання

І найкращі побажання.

Хай всміхаються троянди,

Хай тюльпани шлють уклін,

Хай освячує кохання

Птахів щебіт передзвін.

Зі святом!

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