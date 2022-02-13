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"8 балів від журі, 2 у голові": Остапчук потролив оголошення результатів Нацвідбору
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Український шоумен Володимир Остапчук висміяв цьогорічний Нацвідбір на Євробачення 2022. Він показав у кумедній мініатюрі, як проходило оголошення результатів у фіналі конкурсу.
Так, Володимир Остапчук опублікував в Instagram короткий ролик-пародію на ведучого Тимура Мірошниченка. Той заплутався у цифрах під час оголошення переможця українського Нацвідбору 2022.
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Який скандал трапився на Нацвідборі
Під час оголошення результатів голосування глядачів у фіналі Нацвідбору сталася епічна ситуація, коли ведучий Тимур Мірошниченко заплутався в цифрах, що йому принесли у конверті. Спочатку він назвав одні бали, пізніше вибачився, зізнавшись, що помилився, і озвучив зовсім інші бали учасників. А турнірна таблиця, яка зазвичай виведена на екрани на головній сцені, зникла та не з'явилася. Ведучим та членам журі довелося рахувати підсумкові бали учасників на листочку.
Перемогу здобула Alina Pash, але гурт KALUSH, який посів друге місце, звинуватив організаторів відбору у фальсифікації балів.
Тим часом Володимир Остапчук не упустив можливості обіграти цю ситуацію:
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