Дівчина тижня: гаряча та найсексуальніша серфінгістка Холлі-Дейзі Коффі (18+)

Ще одна причина, чому неділя – найкращий день тижня, – рубрика Радіо МАКСИМУМ про найсексуальніших дівчат. Сьогодні під прицілом у нас Холлі-Дейзі Коффі – спокуслива 21-річна австралійська серфінгістка, яка є справжньою королевою пляжів.

Знаменита австралійська серфінгістка Холлі-Дейзі Коффі народилася в Голд-Кості. Це райське містечко на західному узбережжі Австралії. Дівчина – представниця популярної сім'ї Коффі. У великій родині п'ятеро дітей, причому четверо – дівчата. Всі вони дуже популярні в соціальних мережах і часто влаштовують спільні фотосесії в бікіні.

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Гаряча Холлі-Дейзі разом з своєю спокусливою сестрою Еллі-Джин професійно займаються серфінгом. Своїми досягненнями та пікантними фото красуні діляться у соцмережах.

Їх навіть охрестили “австралійськими сестрами Кардашян”, але тут ми готові посперечатися. У своєму досить юному віці вони досягли серйозних успіхів, причому не тільки в сексуальних селфі. У Світовій лізі серфінгу ім'я Еллі-Джин стоїть під № 50, а Холлі-Дейзі в цьому почесному списку – 140-а. До слова, самі серфінгістки не люблять порівняння з сестрами Кардашян.

Холлі-Дейзі – справжня королева пляжів. Сонце, море, мінімум одягу і, звичайно ж, спорт максимально представлено в Instagram австралійки. У дівчини уже майже мільйон підписників і приблизно 0 фотографій в одязі. Ми ж обрали найпікантніші кадри, які ти заціниш:

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