7-річна дівчинка з Миколаєва малює війну та продає ілюстрації, щоб допомогти ЗСУ

Українці вже перемогли у цій війні, адже у нас є такі прекрасні дітки. Так, 7-річна Софійка Черненко не лише малює війну, а й продає свої ілюстрації, щоб допомогти ЗСУ.

Зображення дівчинки продають за допомогою онлайн-платформи у Казахстані, а також спільноти "The Peace Dragon" у США, розповідає Суспільне. Софійка вже встигла зібрати пристойну суму, яку переказали на потреби ЗСУ.

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Кошти за покупку малюнків Софійки Черненко переказують на криптогаманець Збройних Сил України. Вона вже зібрала своїми ілюстраціями війни понад тисячу доларів США.

Відомо, що Софійка разом зі своєю мамою покинули Миколаїв у перший день війни. Тоді дівчинка засмутилася, адже у неї був запланований урок малювання, на який вона так і не потрапила. Тож вона вирішила малювати сама, щойно прибула до безпечнішого місця.

Почула про гусей, які "підбили" російський літак – намалювала. Слухала розповіді свого дядька, який з початком війни став волонтером, – зберегла і їх роботу ілюстрацією в альбомі. Вона малює все, – розповіла Анна, мама дівчинки.

Вона зазначила, що Софійка зобразила і голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма, і батальйон "Ромале", і бджіл, і бандерохамелеонів. Та й узагалі все, що лише спаде на думку малечі. Головне, щоб у цих ілюстраціях настав "кабздець" росіянам.

Малюнки своєї донечки Анна виклала у соціальних мережах. Там ілюстрації малечі побачила ілюстраторка Іра Шу. Вона й запропонувала взяти їх за основу, щоб створити тематичний стікерпак, продавати його, а отримані кошти переказувати на потреби ЗСУ.

А ще дівчинка з величезним задоволенням малює ілюстрації на фронт і дарує їх волонтерам, які допомагають українцям у ці непрості часи.

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