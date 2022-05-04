Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

7-річна дівчинка з Миколаєва малює війну та продає ілюстрації, щоб допомогти ЗСУ

  • 57
Дівчинка з величезним задоволенням малює те, що відчуває - фото 1
Дівчинка з величезним задоволенням малює те, що відчуває

Українці вже перемогли у цій війні, адже у нас є такі прекрасні дітки. Так, 7-річна Софійка Черненко не лише малює війну, а й продає свої ілюстрації, щоб допомогти ЗСУ.

Зображення дівчинки продають за допомогою онлайн-платформи у Казахстані, а також спільноти "The Peace Dragon" у США, розповідає Суспільне. Софійка вже встигла зібрати пристойну суму, яку переказали на потреби ЗСУ.

Варте уваги: Маріуполь Хроніки пекла: дивіться онлайн потужний фільм про місто-герой

Кошти за покупку малюнків Софійки Черненко переказують на криптогаманець Збройних Сил України. Вона вже зібрала своїми ілюстраціями війни понад тисячу доларів США.

7-річна дівчинка з Миколаєва малює війну та продає ілюстрації, щоб допомогти ЗСУ - фото 504629
7-річна дівчинка з Миколаєва малює війну та продає ілюстрації, щоб допомогти ЗСУ - фото 504628

Відомо, що Софійка разом зі своєю мамою покинули Миколаїв у перший день війни. Тоді дівчинка засмутилася, адже у неї був запланований урок малювання, на який вона так і не потрапила. Тож вона вирішила малювати сама, щойно прибула до безпечнішого місця.

Почула про гусей, які "підбили" російський літак – намалювала. Слухала розповіді свого дядька, який з початком війни став волонтером, – зберегла і їх роботу ілюстрацією в альбомі. Вона малює все, – розповіла Анна, мама дівчинки.

Вона зазначила, що Софійка зобразила і голову Миколаївської ОВА Віталія Кіма, і батальйон "Ромале", і бджіл, і бандерохамелеонів. Та й узагалі все, що лише спаде на думку малечі. Головне, щоб у цих ілюстраціях настав "кабздець" росіянам.

7-річна дівчинка з Миколаєва малює війну та продає ілюстрації, щоб допомогти ЗСУ - фото 504626
7-річна дівчинка з Миколаєва малює війну та продає ілюстрації, щоб допомогти ЗСУ - фото 504627

Малюнки своєї донечки Анна виклала у соціальних мережах. Там ілюстрації малечі побачила ілюстраторка Іра Шу. Вона й запропонувала взяти їх за основу, щоб створити тематичний стікерпак, продавати його, а отримані кошти переказувати на потреби ЗСУ.

А ще дівчинка з величезним задоволенням малює ілюстрації на фронт і дарує їх волонтерам, які допомагають українцям у ці непрості часи.

Читайте також: У Василькові набережну назвуть на честь прем'єра Бориса Джонсона

пропозиції партнерів
Новини