Маріуполь Хроніки пекла: дивіться онлайн потужний фільм про місто-герой

Маріуполь – те українське місто, про яке зараз говорять по всьому світу. І ми просто не маємо права зупинятися ані на мить. І саме для додаткового привернення уваги до нього зняли фільм "Маріуполь. Хроніки пекла".

Маріуполь зруйнований, але нескорений. Це місто на Сході України, у якому до початку війни жило пів мільйона людей. Вони пережили окупацію, повну руйнацію та гуманітарну катастрофу, розповідають автори. Дивіться фільм "Маріуполь. Хроніки пекла" на Радіо MAXIMUM.

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Окупанти знищували цивільних, не даючи можливості втекти. У цьому фільмі – розповідь тих, хто вижив, про життя у пеклі та зрештою – порятунок, – йдеться в описі.

У фільмі нам розкажуть про початок війни, життя міста у блокаді, обстріли й авіаудари Маріуполя, атаку по пологовому та драмтеатрі, депортацію й евакуацію. Загалом все те, що за понад два місяці пережили мешканці Маріуполя.

Маріуполь Хроніки пекла – дивіться онлайн потужний фільм про місто-герой:

Режисеркою та сценаристкою фільму стала Єлизавета Татарінова. Операторами – Віктор Левчук, а також Олексій Дідік. А от режисером монтажу – Ілля Макаренко.

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Цей важкий фільм просто зобов'язаний переглянути кожен. Також поширте його в мережі. Нехай ніхто не забуває ті звірства, які чинить російський окупант в Україні.

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