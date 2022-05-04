У Василькові набережну назвуть на честь прем'єра Бориса Джонсона

Понад місяць тому Київщину вдалося звільнити від російських окупантів. Тож не дивно, що невдовзі її відвідав прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон. І саме на його честь назвуть набережну у Василькові.

Радісною новиною поділилася у фейсбуці мер Василькова Наталія Баласинович.

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Чудова новина, друзі! Наша нова набережна на річці Стугна, яку було урочисто відкрито у День міста Василькова, тепер матиме ім'я великого друга України прем'єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона, як він себе називає BORISJOHNSONUK, – зазначила вона.

Баласинович додала, що Борис Джонсон – перший лідер європейських держав, який вирішив, що нашій країні потрібно надати повномасштабну військову допомогу. Ба більше, він підтримав прагнення нашої держави, нашого народу. Й усіляко допомагає нам протистояти російській агресії.

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