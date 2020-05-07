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7 причин займатися сексом вранці, а не ввечері
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Ранковий секс пробуджує краще за будь-який будильник, кава і холодний душ разом узяті. Крім того, обмін ніжністю з партнером зранку надзвичайно корисний. Розповідаємо, чому слід кохатися саме зранку, а не відкладати цей приємний процес на вечір!
Отже, чому секс зранку значно кращий, ніж секс ввечері. Читайте далі!
До теми: ТОП-5 хитрощів, які зроблять ваш секс ідеальним
1. Ідеальний початок дня
Хіба може бути кращий початок дня? Перш ніж вам доведеться мати справу зі своїми колегами або начальником на роботі, ви зарядитесь позитивними емоціями і підтримкою партнера. Це прекрасна профілактика стресу: настрій підіймається, легше почати день. Ранковий секс схожий на шоколад і шампанське на сніданок.
2. Поліпшення фізичної форми
У вас є вибір: ранковий секс або похід у спортзал? Одна година сексу спалює від 200 до 300 калорій. Це відповідає приблизно 30 хвилинам на біговій доріжці. Регулярний секс перед роботою призводить до поліпшення фізичної форми та позбавлення від серцево-судинних проблем. До того ж, він не скасовує вечірні тренування – подвійна користь для фігури!
3. Найкращий будильник
У кожного є свій чудодійний спосіб підбадьоритися. Один п'є каву, інший стоїть під холодним душем. Однак секс вранці значно ефективніший. Як показують останні дослідження, секс бадьорить краще, ніж споживання 2 чашок чорної кави. І найприємніше: секс не має побічних ефектів.
4. Корисний ранковий секс
Багатий вітамінами сніданок для початку дня? Непогано, але ранковий секс з коханою людиною ще корисніший. Поліпшується кровообіг, зміцнюється імунна система, і організм також виробляє ендорфіни. Виділення цих гормонів щастя покращує самопочуття і допомагає почати день з усмішки.
5. Зміцнення стосунків
Заняття коханням уранці значно інтимніша й ніжніша справа, ніж увечері. Завдяки цьому підвищується рівень окситоцину. Цей "сполучний" гормон зміцнює стосунки з партнером.
6. Ідеальний час
Пік рівня чоловічого гормону тестостерону – між 4 і 6 ранку. Це на 25 відсотків вище, ніж увечері. Оскільки тіло зазвичай проходить кілька фаз сексуального збудження під час сну, партнерам легше налаштуватися на секс саме зранку.
7. Секс як засіб краси
Секс робить жінок привабливішими. Оргазм підвищує рівень естрогену, що позитивно впливає на шкіру і волосся. Крім того, заняття коханням робить панянок упевненішими в собі. Вони відчувають себе коханими і починають день з чудового настрою!
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