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ТОП-5 хитрощів, які зроблять ваш секс ідеальним
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90 відсотків хорошого сексу – справа голови, і тільки 10 відсотків – питання техніки. Тільки якщо розум і душа повністю занурені в процес, ми отримуємо можливість цілком і повністю насолоджуватися сексом. Оргазм гарантовано!
Ці 5 способів допоможуть вам зосередитися на сексі і пережити найспекотнішу ніч у вашому житті!
До теми: 5 ознак того, що ви до біса класні у ліжку
1. Кіно в голові: передчуття розпалює пристрасть
Протягом дня у нас в голові рояться тисячі думок. І дуже мало хто з них пов'язані з сексом, в основному вони крутяться навколо рутинних і стресових справ. Шкода, чи не так? Оскільки передчуття, як відомо, є найкращим "розігрівом", то варто хоча б інколи думати про секс протягом дня – це допоможе налаштуватися на пристрасний вечір. Ви побачите, що ввечері вам буде легше збудитися і відволіктися від проблем. Увімкніть свій головний кінотеатр і уявіть, що саме ви будете робити зі своїм партнером.
2. Забудьте про стресовий день
Не думайте про те, наскільки важким був день, як багато стресу ви пережили. Це відразу вбиває бажання займатися сексом. Краще пам'ятайте, що секс – це найкращий спосіб зняти стрес, і що після любовної гри ви будете щасливі, розслаблені і повністю задоволені.
Не варто брати з собою в ліжко роботу, домашні справи, турботу про дітей. Дозвольте собі повністю насолодитися ним без сторонніх думок. У вас буде час на те, щоб вирішити інші проблеми. Робота – не вовк, але вона буде робитися швидше і легше після гарного сексу. Перевірте самі!
3. Уявіть свій оргазм
Зробімо ще один крок вперед. Згадайте свій останній оргазм, енергію, яка пройшла через все ваше тіло, і неймовірне збудження, яке ви відчули перед ним. Запам'ятайте це прекрасне почуття і кожен раз відтворюйте його. Це також позитивно вплине на ваше сексуальне життя.
4. Уявіть, як виглядає ваш партнер, коли бачить вас
Ви відчуваєте бажання? Тоді ви все робите правильно. А тепер уявіть повний пристрасті погляд партнера, коли він побачить вас оголеними. Це почуття власної бажаності має допомагати вам налаштовуватися на любовну гру. Тому що якщо ви відчуваєте любов і захоплення, заняття коханням стануть удвічі кращими.
5. Слухайте сексуальну музику
Французький шансон, саундтреки з улюблених фільмів: зовсім неважливо, які мелодії ви виберете. Слухайте музику, яка підіймає вам настрій, протягом усього дня. Завжди знайдуться запальні пісні, які здатні налаштувати на любовну гру. Якщо ви заздалегідь підготуєте себе до секс-вечора, то він гарантовано буде дуже яскравим і пристрасним!
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