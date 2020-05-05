5 ознак того, що ви до біса класні у ліжку

Звичайно, для стосунків, які можуть протистояти будь-якій кризі, важливі не тільки ваші якості в ліжку. Але вони необхідні для гармонії у союзі. Зараз ми розповімо вам, за якими ознаками можна визначити те, що ви не тільки задовольняєте партнера фізично, а й робите це до біса круто!

Є багато речей, які є надзвичайно важливими у стосунках: не тільки почуття гумору, глибока довіра і чесність визначають їх характер і перспективи, але також фізична близькість та привабливість. Сексуальне життя так само сильно залежить від жінок, як від чоловіків. Дізнаємося, які якості притаманні хорошому партнерові і гарантують, що друга половинка не втратить до нього інтерес!

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1. Ви відкрито говорите про секс

Як партнер може дізнатися про те, що подобається або не подобається вам, якщо ви весь час мовчите? Відкрито говорити про свої уподобання – це хороша передумова для прекрасного і насиченого сексуального життя. Замість того, щоб мовчати і дозволяти другій половинці витрачати час на пошуки ваших ерогенних зон, вам варто розповідати про свої бажання або хоча б направляти партнера. Але постарайтеся не зачіпати його почуття – підбирайте правильні слова. Відкрита і чесна розмова про вподобання та бажання зробить секс кращим.

Ви не боїтесь розмовляти про секс і ваші вподобання

2. Ви впевнені у собі

Якщо ви впевнені в собі і перебуваєте в гармонії з собою, це, безумовно, вплине на ваше сексуальне життя і збільшить шанси на отримання задоволення. Звичайно, ви не повинні перестаратися, використовуйте свою впевненість помірно. Якщо ви задасте правильний тон і дасте зрозуміти, що добре знаєте свою спокусливу натуру, ви напевно скорите партнера.

Ви повинні бути упевненими в собі

3. Ви цікаві

Щоб ваше сексуальне життя залишалося цікавим, потрібно хоча б іноді виходити за рамки стандартів і пробувати щось нове, наприклад, секс-іграшки. Незалежно від того, чи будете ви сходити з розуму від нової сексуальної практики або віддасте перевагу більше не включати її в любовну гру, цікавість і експерименти значно розширять горизонти вашого сексуального життя і дозволять вам і вашому партнерові дізнатися, що вам подобається.

Ви не боїтесь використовувати секс-іграшки та урізноманітнювати секс

4. Давати і брати

Важливим доказом того, що ви чудові в ліжку, є те, що ви не тільки прагнете отримати задоволення, але і докладаєте зусиль для задоволення партнера. Егоїзм призводить до відчуження як у стосунках, так і в ліжку. Звичайно, цей момент не означає, що секс – це змагання, в якому партнери повинні доводити свою майстерність і вміння.

Задоволення в ліжку отримують обоє

5. Ви не ставитеся до себе надто серйозно

Навіть коли ми повністю сконцентровані на партнері і забуваємо про все навколо, то все одно під час сексу можуть бути ситуації, які не завжди бувають гладкими або такими, якими ми їх собі уявляли. Не потрібно строго судити себе, краще прийняти незручний момент з усмішкою і вдосталь посміятися над собою. Не зациклюйтеся на невдачі – це ще одна важлива якість хорошого коханця.

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