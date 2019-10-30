8 причин, чому водії обирають ручну коробку передач

Вічні суперечки через те, що краще: механіка чи автомат, більше не мають сенсу. Читайте далі та дізнайтеся, чому впевнені автомобілісти надають перевагу ручній коробці передач.

Ручна коробка передач дозволяє контролювати машину, а це дуже важливо для водія. Механіка дозволяє залишатися господарем ситуації, а саме – включати потрібну передачу в потрібний момент і змушувати автомобіль реагувати на газ відразу після натискання на педаль.

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Уміння водити на механіці робить водія вправнішим та мультизадачним. А ще автомобіліст, який постійно спрямовує ручку перемикання передач в різних напрямках, виглядає досить мужньо.

Уміння їздити на механіці вчить робити кілька справ одночасно: оцінити ситуацію на дорозі, скинути газ, витиснути зчеплення, перемикати передачу, плавно відпустити зчеплення, дозовано додаючи газ.

Дрифтинг. На автоматі просто не вийде зірвати машину в керований занос. Він не дасть розкрутити движок до максимальних обертів, відчути всю його міць.

Їзда на трьох педалях – вища майстерність. Спортивна техніка роботи ніг, коли права нога залучає одночасно педалі гальма й газу, дозволяючи підтримувати високі обороти двигуна при перемиканні – це вищий автомобільний пілотаж.

Паливна ефективність. Та ж сама модель автомобіля з автоматом витрачає значно більше палива, ніж варіант на механіці. Ручна коробка передач дозволяє проїхати велику дистанцію на одному і тому ж кількості палива.

На механіці можна взяти машину на буксир. Часом це необхідно.

Машини з ручною коробкою передач швидші. Механіка дає можливість крутити мотор до максимальних обертів, вичавлюючи з нього всі можливості, дозволяє вибирати той діапазон, коли потужність і момент максимальні. Автомат же не питає, на яких оборотах їхати.

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