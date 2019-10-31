Дві найгірші звички водіїв, з якими варто боротися

Власники машин мають чимало особливих звичок щодо їзди за кермом, але деякі з них є доволі небезпечними та можуть призвести до ДТП. Від яких ритуалів варто відмовитись водіям – читайте далі.

Рука на важелі коробки передач

Чимало водіїв звикли тримати руку "на пульсі", тобто на коробці передач. Однак у випадку, коли необхідний раптовий маневр, доведеться робити його однією рукою, що зменшує шанси на успіх. Тому краще не покладатись на швидкість реакції та тримати руки на кермі.

І ще: 8 причин, чому водії обирають ручну коробку передач

Різке гальмування

Агресивна манера водіння – не те, чим можна когось вразити, адже саме вона часто призводить до ДТП. Водію завжди варто пам'ятати, що транспорт позаду може не так оперативно відреагувати на різке гальмування. Не варто забувати і про те, що деякі деталі починають швидше зношуватись через запальний характер власника машини, що змушує частіше викладати гроші на ремонт.

Небезпечні звички водіїв

Читайте також: Три прості вправи, щоб стати крутішим водієм