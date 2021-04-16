Цей фрукт допомагає спалювати жир на боках і животі

Схуднення – складний і тривалий процес. Щоб він проходив легше і швидше, експерти радять включити у свій раціон лише один фрукт, який допомагає позбутися жиру на боках і животі.

Дослідники з Каліфорнії провели експеримент за участю понад 55 тисяч добровольців старших 30 років, за станом яких спостерігали протягом 10 років. Про це пише bormentaldoctor.

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Виявилося, що у людей, які регулярно вживали авокадо, ризик ожиріння і появи зайвої ваги був на 15% менший, ніж у тих, хто практично не вживав цей продукт. Вчені відзначили, що плоди зазначеної рослини є надійною профілактикою від появи жиру на животі і боках в середньому віці. Але для цього треба з'їдати половинку авокадо щодня.

Інші фахівці з Національного інституту охорони здоров'я заявили, що люди, в раціоні яких постійно присутній авокадо, відчували на 23% більше ситості і на 28% менше з'їдали продуктів протягом наступних п'яти годин в порівнянні з тими, хто відмовлявся від цього корисного фрукту.

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