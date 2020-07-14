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69-річна дівчина Бонда позувала у купальнику

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Джейн Сеймур - фото 1
Джейн Сеймур

Зірка Бондіани Джейн Сеймур виглядає просто чудово. Шанувальники зачаровані її красою та природністю.

Британська актриса, продюсер і письменниця, відома за роллю дівчини Бонда у фільмі Живи і дай померти і телесеріалі Доктор Куїн, жінка-лікар – Джейн Сеймур порадувала шанувальників знімком в купальнику.

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Фото знаменитість опублікувала в своєму Instagram. 69-річна Сеймур позує в червоному відрядному купальному костюмі на тлі пальм і штучної водойми. Волосся актриса зібрала в хвіст. Вона дивиться в камеру і усміхається.

У коментарях до публікації фоловери Сеймур не скупилися на компліменти. Зокрема багато хто відзначив, що у свої 69 актриса виглядає приголомшливо.

69-річна дівчина Бонда позувала у купальнику - фото 415801

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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