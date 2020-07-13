Дженніфер Еністон стане хресною мамою первістка Кеті Перрі

Енністон і Перрі багато часу проводили під час карантину

Усього через кілька тижнів Кеті Перрі вперше стане мамою. Популярна співачка чекає дитину від актора Орландо Блума. Тепер же стало відомо, що її кумою стане зірка серіалу "ДРУЗІ".

За даними The Daily Mirror, пара вирішила попросити Дженніфер Еністон бути хрещеною матір'ю для своєї дочки. Видання пише, що актриса була дуже зворушена такою пропозицією.

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"Кеті і Джен дуже близькі. Під час локдауну вони ходили на прогулянки з дотриманням соціальної дистанції та провели багато часу разом", – зазначає джерело газети.

До речі, ці обов'язки не будуть для Еністон чимось новим, адже вона також є хрещеною мамою для 16-річної дочки Кортні Кокс і Девіда Аркетта Коко.

Офіційні представники Перрі і Еністон поки не підтвердили отриману інформацію. Але ми маємо надію, що все так і буде.

Зауважимо, що під час вагітності Кеті Перрі не припиняла працювати і встигла випустити кілька кліпів – "Never Worn White" і "Daisies", а на днях зірка представила композицію з нового альбому "Smile".

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