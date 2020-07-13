Катя Осадча приміряла мінісукню за 15 тисяч гривень

Катя Осадча знову повернулася до активного і насиченого життя – ведуча встигає подорожувати по Україні з сім'єю, а також зніматися у ТВ-проєктах.

Як і раніше, вона з'являється на екрані в стильних і ефектних нарядах, захоплюючи почуттям стилю.

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Так, для зйомок нового випуску програми Світське життя Катя вибрала елегантне вбрання від українського дизайнера Dafna May. На опублікованому в мережі фото теледіва постала в чорному мініплатті з відкритими плечима і прикрашеному блискучими паєтками. Родзинкою наряду, вартістю 15 640 гривень, є також довгий пояс, який практично спадає на землю.

Модний лук Осадча доповнила туфлями-човниками в тон і ефектним макіяжем. Користувачі мережі оцінили образ і фігуру Катерини і засипали її компліментами.

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