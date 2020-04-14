Шалені умільці: дивіться, як Audi TT перетворили на Bugatti Veyron

В Японії виставили на продаж унікальний автомобіль: Audi TT 2002 року, замаскований під Bugatti Veyron. Репліку оснастили радіаторними ґратами у формі підкови і пофарбували в два кольори, як "Вейрон".

Без нестандартних рішень теж не обійшлося: на кормі встановлено високе антикрило, від якого до даху тягнеться масивний плавник з логотипами Bridgestone і Agip. У мережі гібрид охрестили BugAudi.

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Як повідомляє Carscoops, в Японії цей автомобіль можна купити за 23 тисячі доларів. Для порівняння, справжній Bugatti Veyron з пробігом обійдеться покупцеві приблизно у 700 тисяч доларів. Таким чином, репліка з дисками з логотипами EB і з парними патрубками вихлопної труби по центру коштує майже у 30 разів дешевше.

Потужність двигуна Bugatti Veyron перевищує 1000 кінських сил, репліка же задовольняється чотирициліндровим турбомотором 1.8 від TT. Такий агрегат у 2002 році пропонувався у декількох варіантах форсування, від 148 до 225 кінських сил. Потужність конкретно цього агрегату не наводиться. Не згадано і тип приводу – BugAudi може бути як передньопривідним, так і повнопривідним.

Тижнем раніше у Facebook з'явилося оголошення про продаж незвичайного Honda Civic, який не зовсім успішно спробували замаскувати під Mercedes-Benz. Автомобіль отримав вгору передні двері, які відчиняються вгору (і стандартні задні), обважування в стилі "Форсажу" і цінник 4,5 тисячі доларів.

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