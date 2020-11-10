Вітамінний бум: як приготувати часниково-цитрусове варення

Часник дуже корисний. Однак у свіжому вигляді багато часнику не з'їси: з нього можна приготувати смачне варення, додавши трохи цитрусових. Що входить в рецепт?

Інгредієнти:

часник 500 г

вода 100 мл

лимон 1 шт.

апельсин 1 шт.

цукор 1 склянка

кориця мелена 1 ч. ложка

Спосіб приготування незвичайного варення з часнику:

Головки часнику розберіть на зубчики, очистьте від лушпиння, вимийте. Підготовлений часник подрібнити блендером або пропустіть через м'ясорубку. Лимон і апельсин гарненько вимийте, зітріть за допомогою дрібної терки цедру, а з плодів вичавіть сік, вручну або за допомогою спеціального пристосування. Складіть в каструлю подрібнений часник, всипте цукор, корицю, цедру лимона і апельсина, влийте воду, лимонний і апельсиновий сік. Перемішайте все і залиште на 12 годин. Через цей час поставте каструлю на вогонь, доведіть суміш до кипіння і варіть на слабкому вогні приблизно 30 хвилин. У підготовлені (вимиті і висушені) баночки розкладіть готове пікантне варення з часнику, закрутіть гвинтовими кришками. Після охолодження поставте на зберігання в холодильник або інше прохолодне місце.

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