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Холостячка

Вітамінний бум: як приготувати часниково-цитрусове варення

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Часниково-цитрусове варення - фото 1
Часниково-цитрусове варення / multivarenie

Часник дуже корисний. Однак у свіжому вигляді багато часнику не з'їси: з нього можна приготувати смачне варення, додавши трохи цитрусових. Що входить в рецепт?

Інгредієнти:

  • часник 500 г
  • вода 100 мл
  • лимон 1 шт.
  • апельсин 1 шт.
  • цукор 1 склянка
  • кориця мелена 1 ч. ложка

Спосіб приготування незвичайного варення з часнику:

  1. Головки часнику розберіть на зубчики, очистьте від лушпиння, вимийте. Підготовлений часник подрібнити блендером або пропустіть через м'ясорубку.
  2. Лимон і апельсин гарненько вимийте, зітріть за допомогою дрібної терки цедру, а з плодів вичавіть сік, вручну або за допомогою спеціального пристосування.
  3. Складіть в каструлю подрібнений часник, всипте цукор, корицю, цедру лимона і апельсина, влийте воду, лимонний і апельсиновий сік. Перемішайте все і залиште на 12 годин. Через цей час поставте каструлю на вогонь, доведіть суміш до кипіння і варіть на слабкому вогні приблизно 30 хвилин.
  4. У підготовлені (вимиті і висушені) баночки розкладіть готове пікантне варення з часнику, закрутіть гвинтовими кришками. Після охолодження поставте на зберігання в холодильник або інше прохолодне місце.
Вітамінний бум: як приготувати часниково-цитрусове варення - фото 434363

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