6 найпоширеніших проблем у сексі: як їх усунути

Справи в ліжку йдуть не так, як хотілося б? Завдяки нашим порадам ви знайдете вирішення найпоширеніших проблем у сексі, з якими стикається більшість людей!

Пристрасні перші тижні, коли ви не могли насититися один одним, залишилися у минулому? Згодом секс стає рідкісною подією, менш емоційним і різноманітним? Але це нормально для тривалих стосунків. Гарна новина полягає в тому, що багато поширених проблем, пов'язаних з погіршенням якості сексу і зниженням його частоти, можна усунути.

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1. Немає часу на секс

У деяких життєвих обставинах у вас може взагалі не бути часу: коли ви переїжджаєте, знаходите нову роботу або втрачаєте стару. Навіть ремонт у квартирі може привести до того, що у вас не буде часу для сексу. Але причина "немає часу" часто надумана або перебільшена. Тому що, якщо у вас є час для перегляду телевізора або гортання стрічки соціальних мереж, ви також маєте можливість насолоджуватися сексом з партнером.

Вирішення: домовтеся з партнером про те, як часто ви будете займатися сексом. Один раз на день або раз на два тижні, і не забувайте стримувати обіцянку! І домовтеся про наслідки її порушення. В ідеалі вони повинні стосуватися речей, які вам подобаються, наприклад: смачному десерту, келиху вина ввечері або перегляду серіалу. Якщо на карту поставлені улюблені справи, значно легше відшукувати час для сексу.

Замість перегляду серіалу займіться сексом

2. Вам подобаються секс-іграшки, а партнеру ні

Той факт, що один з партнерів хотів би спробувати секс-іграшки, нічого не говорить про те, наскільки він задоволений сексуальним життям. І в цьому криється головна проблема: у другого партнера складається враження, що він недостатньо хороший у ліжку, якщо знадобився "допінг".

Вирішення: дайте зрозуміти, що бажання спробувати секс-іграшки не має нічого спільного з партнером. Розкажіть, чого ви хочете і як уявляєте собі секс з новими аксесуарами. Натомість ви можете запропонувати виконання бажання. Важливо: перше "ні" не обов'язково означає, що воно ніколи не перетвориться на "так". Але якщо ваше сексуальне життя давно загрузло в рутині, цілком можливо, що бажання спробувати іграшки буде трохи запізнілим.

3. Секс більше нічого не означає з точки зору емоцій

Секс у тривалих стосунках у більшості пар проходить рутинно. Під час нього думки кружляють навколо інших тем, і процес більше не сприймається так емоційно, як раніше.

Вирішення: щоб знову відчути приємні емоції під час сексу, достатньо зробити просту річ: дивіться партнеру в очі. Зоровий контакт допомагає підтримувати зв'язок, цілком і повністю бути в процесі і не відволікатися на думки про роботу й інші обов'язки. Завдяки цьому секс знову стане яскравішим, тому що ви зможете значно краще "читати", що відчуває партнер, і між вами знову виникне міцний зв'язок.

Підтримуйте зоровий контакт під час сексу

4. Партнеру не подобається оральний секс

Багато в чому часто буває так, що жінка дарує своєму партнеру оральні ласки, а він не поспішає задовольняти її орально або робить це "так-сяк". Аналогічна ситуація стосується і жінок.

Вирішення: тут важливо знайти причину небажання. Якщо заважає запах, вирішити проблему допоможе душ перед сексом. Якщо це смак, то можна спробувати включити в секс-гру солодкий крем або шоколадний топінг. А тим, хто хоче зробити свій смак приємнішим "зсередини", варто частіше їсти ананас, ківі і чорницю.

5. Час бажання не збігається

Як часто нам хочеться займатися сексом, залежить від багатьох чинників. Тому багатьом парам важко прийти до спільного знаменника: один хоче прямо тут і зараз, інший взагалі не думає про секс. Але рішення цієї проблеми є!

Вирішення: якщо один з партнерів ніколи не бере на себе ініціативу, оскільки бажання з'являється не так часто, все ж варто підтримувати певну відкритість. Умілі спокушаючі дії другого партнера через деякий час пробудять бажання, так що різний рівень лібідо коханців – це не така серйозна проблема.

Секс після народження дитини не має зникнути

6. Зникло бажання після народження дитини

Дитина змінює в житті все. Особливо в період відразу після народження багато речей стають важливішими, ніж секс. І це абсолютно нормально. Проте секс не повинен зникнути. Але як ним займатися, якщо немовля вимагає багато уваги і енергії?

Вирішення: воно банальне, але ефективне. Віддавайте малюка бабусі або надійній няні. Час, який ви можете провести без дитини, допоможе вам менше відчувати себе батьками і знову стати коханцями. У вільний час у вас з'явиться шанс знову побачити себе і свого партнера сексуальними та бажаними. І це важливо. Зрештою, ви ж хочете насолоджуватися один одним і через 5, і 10 років.

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