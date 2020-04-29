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Що таке секс по-французьки і чому він приносить стільки задоволення

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Секс по-французьки – надзвичайно пристрасний і гарячий - фото 1
Секс по-французьки – надзвичайно пристрасний і гарячий

Під час карантину ви, мабуть, уже встигнули вивчити кожен ідеальний закуток вашої квартири, аби віддатися плотським утіхам. Утім, отримати максимум задоволення можна й трішки інакше. Розповідаємо про секс по-французьки. Мабуть, найпопулярніший вид сексу у світі.

Чим такий популярний секс по-французьки, а також що це таке – читайте далі!

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Що таке секс по-французьки?

Секс по-французьки означає оральну стимуляцію статевих органів. Так що це загальний термін для мінета, фелляції, кунілінгуса та подібних ласк. Неважливо, хто саме задовольняється – чоловік чи жінка. Головне – робити це пристрасно! До речі, кунілінгус означає оральний секс з жінкою, фелляція – з чоловіком.

Секс по-французьки надзвичайно популярний - фото 400994
Секс по-французьки надзвичайно популярний

Французи явно обожнюють оральний секс. Тепер зрозуміло, чому ласки ротом називаються "сексом по-французьки", а поцілунок з язиком – "французьким".

Чому секс по-французьки настільки популярний?

Секс по-французьки дуже спекотний і пристрасний! Тому що при оральному сексі ми особливо сильно відчуваємо свого партнера. Крім того, секс за участю рота і язика вимагає довіри, що робить його надзвичайно інтимним. Секс по-французьки простий, але при цьому не позбавлений родзинки – не дивно, що його люблять і практикують у всьому світі.

Розігрійте її французьким поцілунком - фото 400995
Розігрійте її французьким поцілунком

Як функціонує секс по-французьки?

Хороший оральний секс – заняття не таке просте, як здається на перший погляд, тому що ця сексуальна практика залежить від досвіду і чуйності активного партнера. Під час орального сексу сексуальні партнери пестять статеві органи ротом і язиком. Лизати, смоктати, гратися язиком, ніжно цілувати і покусувати: дозволено все, що подобається партнерові. За допомогою декількох порад ви зможете збуджувати партнера і, можливо, навіть довести його до кульмінації.

Оральні ласки жінки

Найголовніше – звертати увагу на потреби та реакцію партнерки, а також спробувати поставити себе на її місце. Пестьте статеві губи ротом, а потім язиком. Також не забувайте використовувати свої пальці і вставляйте у піхву один або два під час процесу. Зверніть увагу на хороший ритм. Не занадто швидко, не надто повільно. Збільшуйте темп і зберігайте рух, особливо в самому кінці, прямо перед кульмінацією. Цей момент дуже важливий! Невелика зміна у швидкості і характер руху може зруйнувати задоволення і відсунути початок оргазму.

Подивіться уважно, як вона реагує на ваші рухи ротом і язиком по її вульві і клітору. Звичайно, також корисно запитати, що вона відчуває і чого бажає. Знадобиться сміливість, але воно того варте. Невелика порада: злегка направляйте її стегна і таз в напрямку до вас. Швидше за все, це дуже сподобається їй. Однак, якщо вона потягне його назад, можливо, вам доведеться трохи змінити рухи язика.

Слідкуйте за реакцією її тіла - фото 400993
Слідкуйте за реакцією її тіла

Оральні ласки чоловіка

Якщо ви хочете пестити партнера орально, дійте акуратно. Пеніс не зроблений зі сталі і має понад 4000 нервових закінчень, які можуть швидко подразнюватися. Тоді старанний мінет буде швидше неприємним, і ви пропустите можливість задовольнити свого партнера.

Акуратно візьміть пеніс у руку і починайте обережно лизати верхню частину головки. Під час цього найкраще дивитися йому в очі. Облизувати стовбур, а потім покладіть пеніс у рот. Нехай ваші губи ковзають вгору і вниз по статевому члену. Не соромтеся використовувати багато слини. Просто пробуйте робити те, що подобається вам і вашому партнерові! Тут теж корисно питати і уважно спостерігати за партнером. Йому подобаються ваші рухи? Він стогне? Якщо це не так, спробуйте іншу техніку. Отримуйте і даруєте задоволення!

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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