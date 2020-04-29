Що таке секс по-французьки і чому він приносить стільки задоволення

Під час карантину ви, мабуть, уже встигнули вивчити кожен ідеальний закуток вашої квартири, аби віддатися плотським утіхам. Утім, отримати максимум задоволення можна й трішки інакше. Розповідаємо про секс по-французьки. Мабуть, найпопулярніший вид сексу у світі.

Чим такий популярний секс по-французьки, а також що це таке – читайте далі!

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Що таке секс по-французьки?

Секс по-французьки означає оральну стимуляцію статевих органів. Так що це загальний термін для мінета, фелляції, кунілінгуса та подібних ласк. Неважливо, хто саме задовольняється – чоловік чи жінка. Головне – робити це пристрасно! До речі, кунілінгус означає оральний секс з жінкою, фелляція – з чоловіком.

Секс по-французьки надзвичайно популярний

Французи явно обожнюють оральний секс. Тепер зрозуміло, чому ласки ротом називаються "сексом по-французьки", а поцілунок з язиком – "французьким".

Чому секс по-французьки настільки популярний?

Секс по-французьки дуже спекотний і пристрасний! Тому що при оральному сексі ми особливо сильно відчуваємо свого партнера. Крім того, секс за участю рота і язика вимагає довіри, що робить його надзвичайно інтимним. Секс по-французьки простий, але при цьому не позбавлений родзинки – не дивно, що його люблять і практикують у всьому світі.

Розігрійте її французьким поцілунком

Як функціонує секс по-французьки?

Хороший оральний секс – заняття не таке просте, як здається на перший погляд, тому що ця сексуальна практика залежить від досвіду і чуйності активного партнера. Під час орального сексу сексуальні партнери пестять статеві органи ротом і язиком. Лизати, смоктати, гратися язиком, ніжно цілувати і покусувати: дозволено все, що подобається партнерові. За допомогою декількох порад ви зможете збуджувати партнера і, можливо, навіть довести його до кульмінації.

Оральні ласки жінки

Найголовніше – звертати увагу на потреби та реакцію партнерки, а також спробувати поставити себе на її місце. Пестьте статеві губи ротом, а потім язиком. Також не забувайте використовувати свої пальці і вставляйте у піхву один або два під час процесу. Зверніть увагу на хороший ритм. Не занадто швидко, не надто повільно. Збільшуйте темп і зберігайте рух, особливо в самому кінці, прямо перед кульмінацією. Цей момент дуже важливий! Невелика зміна у швидкості і характер руху може зруйнувати задоволення і відсунути початок оргазму.

Подивіться уважно, як вона реагує на ваші рухи ротом і язиком по її вульві і клітору. Звичайно, також корисно запитати, що вона відчуває і чого бажає. Знадобиться сміливість, але воно того варте. Невелика порада: злегка направляйте її стегна і таз в напрямку до вас. Швидше за все, це дуже сподобається їй. Однак, якщо вона потягне його назад, можливо, вам доведеться трохи змінити рухи язика.

Слідкуйте за реакцією її тіла

Оральні ласки чоловіка

Якщо ви хочете пестити партнера орально, дійте акуратно. Пеніс не зроблений зі сталі і має понад 4000 нервових закінчень, які можуть швидко подразнюватися. Тоді старанний мінет буде швидше неприємним, і ви пропустите можливість задовольнити свого партнера.

Акуратно візьміть пеніс у руку і починайте обережно лизати верхню частину головки. Під час цього найкраще дивитися йому в очі. Облизувати стовбур, а потім покладіть пеніс у рот. Нехай ваші губи ковзають вгору і вниз по статевому члену. Не соромтеся використовувати багато слини. Просто пробуйте робити те, що подобається вам і вашому партнерові! Тут теж корисно питати і уважно спостерігати за партнером. Йому подобаються ваші рухи? Він стогне? Якщо це не так, спробуйте іншу техніку. Отримуйте і даруєте задоволення!

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