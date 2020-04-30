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8 ТАК і НІ хорошого сексу: інструкція для кожної жінки
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Секс – справа надзвичайно інтимна, і кожен має свої секретні зони та сценарії, які дозволяють отримати максимум задоволення від цього процесу. Втім, є кілька простих і базових пунктів, на які має звернути кожна панянка перед тим, як відправлятися у спальню.
Візьміть на озброєння ці поради, аби знати, що варто робити у спальні, а від чого слід відмовитися!
До теми: Що таке секс по-французьки і чому він приносить стільки задоволення
1. Так: відпустіть себе і розслабтеся
Під час сексу не думайте про те, чи подобається процес партнеру чи ні. Просто дозвольте собі вимкнути хід думок і зануритися в насолоду. Ніщо не приваблює партнера більше, ніж жінка, яка розслабляється, розповідає, показує і дозволяє відчути, що їй це подобається, і що чоловік збуджує її. Менше думок – більше почуттів!
2. Ні: секс по списку справ
Не зациклюйтеся на позах, доведенні його до оргазму, ласках у відповідь, демонстрації знань його ерогенних зон і умінь поводитися з його тілом. Розслабтеся і просто дозвольте цьому статися. Секс означає відчувати, розслаблятися, але також палати пристрастю, виробляти іскри і майже вибухати. Це найважливіше. Не вмикайте секс у список рутинних справ, а краще впишіть його у список бажань і починайте насолоджуватися.
3. Так: залишіть відгук
Покажіть йому, що він робить добре, і що вам не подобається, даючи йому зворотний зв'язок. Неважливо, як ви будете це робити. Ви можете важко дихати, стогнати, звиватися. Або просто прямо говорити йому про відчуття і хвалити його. Також подумайте, яка поведінка партнера допоможе зробити вашу ніч ще спекотнішою. Нехай партнер розповість і покаже, що заводить його. Отже, не соромтесь говорити відверто про свої відчуття та почуття!
4. Ні: повністю відмовитися від контролю
Навіть під час процесу, що дарує насолоду, потрібно зберігати контроль. Переконайтеся, що ви контролюєте його збудження. Це особливо важливо з чоловіками, які люблять поспішати і доходити до кульмінації раніше. Інакше секс буде занадто коротким, і ви не встигнете навіть наблизитися до оргазму. Тому злегка відсуньтеся, коли помітите, що він вже доходить до фінішу, тим самим ви продовжите його солодкі "страждання". І вам буде забезпечено більше задоволення.
5. Ні: відсутності прелюдії
Іноді партнери поспішають і забувають, що очікування і передчуття – це насправді краще. Навіть в сексі. Коли обидва партнери повільно підсилюють збудження і майже тануть від бажання, секс стає тільки кращим. Тому не шкодуйте час на прелюдію. Насолоджуйтесь і повільно "розігрівайте" свої відчуття.
6. Так: відкрийте для себе секс-іграшки
Ви вважаєте, що секс-іграшки потрібні тільки самотнім людям? Це далеко не так! Сучасні чоловіки перестають бути категоричними щодо секс-іграшок. Для них вібратор більше не символізує сигнал тривоги і змагання у ліжку. Вони розуміють, що вібратор може тільки допомогти поліпшити секс. Але вибирати іграшку краще удвох – сюрпризи тут недоречні.
7. Ні: відсутності лубриканта
Секс – це не "сухий" процес. Хороший секс мокрий і слизький, спітнілий і перехоплюючий подих. Тому використовуйте переваги гелів. Вони зроблять слизові оболонки вологішими, а дотики – чуттєвішими. Спробуйте. Лубрикант дає дуже багато переваг! Але враховуйте, що презерватив не сумісний з гелями на масляній основі.
8. Ні: заплющеним очам
Якщо ви заплющуєте очі під час сексу, ви втрачаєте багато. Зрештою, вашому партнерові неймовірно приємно дивитися вам в очі і вловлювати у них відгук на його старання. Багато що зміниться і для вас: секс буде інтимнішим, емоційнішим, чуттєвішим. Тому під час сексу тримайте очі розплющеними!
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