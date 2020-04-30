8 ТАК і НІ хорошого сексу: інструкція для кожної жінки

Секс – справа надзвичайно інтимна, і кожен має свої секретні зони та сценарії, які дозволяють отримати максимум задоволення від цього процесу. Втім, є кілька простих і базових пунктів, на які має звернути кожна панянка перед тим, як відправлятися у спальню.

Візьміть на озброєння ці поради, аби знати, що варто робити у спальні, а від чого слід відмовитися!

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1. Так: відпустіть себе і розслабтеся

Під час сексу не думайте про те, чи подобається процес партнеру чи ні. Просто дозвольте собі вимкнути хід думок і зануритися в насолоду. Ніщо не приваблює партнера більше, ніж жінка, яка розслабляється, розповідає, показує і дозволяє відчути, що їй це подобається, і що чоловік збуджує її. Менше думок – більше почуттів!

2. Ні: секс по списку справ

Не зациклюйтеся на позах, доведенні його до оргазму, ласках у відповідь, демонстрації знань його ерогенних зон і умінь поводитися з його тілом. Розслабтеся і просто дозвольте цьому статися. Секс означає відчувати, розслаблятися, але також палати пристрастю, виробляти іскри і майже вибухати. Це найважливіше. Не вмикайте секс у список рутинних справ, а краще впишіть його у список бажань і починайте насолоджуватися.

Отримуйте задоволення від процесу

3. Так: залишіть відгук

Покажіть йому, що він робить добре, і що вам не подобається, даючи йому зворотний зв'язок. Неважливо, як ви будете це робити. Ви можете важко дихати, стогнати, звиватися. Або просто прямо говорити йому про відчуття і хвалити його. Також подумайте, яка поведінка партнера допоможе зробити вашу ніч ще спекотнішою. Нехай партнер розповість і покаже, що заводить його. Отже, не соромтесь говорити відверто про свої відчуття та почуття!

4. Ні: повністю відмовитися від контролю

Навіть під час процесу, що дарує насолоду, потрібно зберігати контроль. Переконайтеся, що ви контролюєте його збудження. Це особливо важливо з чоловіками, які люблять поспішати і доходити до кульмінації раніше. Інакше секс буде занадто коротким, і ви не встигнете навіть наблизитися до оргазму. Тому злегка відсуньтеся, коли помітите, що він вже доходить до фінішу, тим самим ви продовжите його солодкі "страждання". І вам буде забезпечено більше задоволення.

Не забувайте контролювати процес

5. Ні: відсутності прелюдії

Іноді партнери поспішають і забувають, що очікування і передчуття – це насправді краще. Навіть в сексі. Коли обидва партнери повільно підсилюють збудження і майже тануть від бажання, секс стає тільки кращим. Тому не шкодуйте час на прелюдію. Насолоджуйтесь і повільно "розігрівайте" свої відчуття.

6. Так: відкрийте для себе секс-іграшки

Ви вважаєте, що секс-іграшки потрібні тільки самотнім людям? Це далеко не так! Сучасні чоловіки перестають бути категоричними щодо секс-іграшок. Для них вібратор більше не символізує сигнал тривоги і змагання у ліжку. Вони розуміють, що вібратор може тільки допомогти поліпшити секс. Але вибирати іграшку краще удвох – сюрпризи тут недоречні.

Секс-іграшки – це нормально

7. Ні: відсутності лубриканта

Секс – це не "сухий" процес. Хороший секс мокрий і слизький, спітнілий і перехоплюючий подих. Тому використовуйте переваги гелів. Вони зроблять слизові оболонки вологішими, а дотики – чуттєвішими. Спробуйте. Лубрикант дає дуже багато переваг! Але враховуйте, що презерватив не сумісний з гелями на масляній основі.

8. Ні: заплющеним очам

Якщо ви заплющуєте очі під час сексу, ви втрачаєте багато. Зрештою, вашому партнерові неймовірно приємно дивитися вам в очі і вловлювати у них відгук на його старання. Багато що зміниться і для вас: секс буде інтимнішим, емоційнішим, чуттєвішим. Тому під час сексу тримайте очі розплющеними!

Не заплющуйте очей

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