6 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети

Сьогодні, 6 лютого, віряни вшановують пам'ять Блаженної Ксенії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!

Дата 6 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.

ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО

За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Блаженної Ксенії. Ксенія Римляниня (у миру Євсенія), що жила у V столітті в родині знатного римського сенатора, залишивши рідну домівку, щоб уникнути неприйнятого її християнським переконанням шлюбу, заснувала жіночий монастир, прославившись великою святістю, благочестям і милосердям.

ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА

У четвер, 6 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Ксенія, Оксана, Герасим, Тимофій, Іван, Павло, Агапій, Денис, Вавило, Вавил. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!

ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ

Міжнародний день бармена.

1900 – Олександр Попов вперше передав по радіо сигнал про лихо на морі.

1901 – у Парижі на вокзалах з'явились перші громадські телефони.

1922 – США, Велика Британія, Франція, Італія та Японія уклали Вашингтонську угоду про обмеження морських озброєнь.

1925 – почала виходити перша українська піонерська газета "На зміну" (згодом – "Зірка").

1928 – до Нью-Йорка прибула жінка, що називала себе Анастасією Чайковською і стверджувала, що вона дочка останнього російського імператора Миколи II. Це стало початком грандіозної містифікації, котра тривала до 1950-х років, коли претензії Анастасії Чайковської на приналежність до царської родини були офіційно спростовані.

1929 – ВУЦВК і РНК УСРР ухвалили постанову про авторське право.

1931 – на екрани США вийшов фільм Чарлі Чапліна "Вогні великого міста".

1933 – підписання тристороннього договору між державами Малої Антанти.

1935 – у продаж вперше надійшла настільна гра "Монополія".

1944 – прийнято постанову про повернення з евакуації до Києва Академії наук України.

1952 – на престол Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії зійшла королева Єлизавета ІІ з династії Віндзорів.

1958 – в аеропорту Мюнхена під час зльоту розбився літак, на борту якого перебувала футбольна команда "Манчестер Юнайтед". Загинули 23 людини, серед них 8 футболістів.

1958 – створено Спілку кінематографістів України.

1971 – під час прогулянки Місяцем, американський астронавт Алан Шепард продемонстрував удар по м'ячику від гольфа.

1985 – Стів Возняк, співзасновник компанії Apple Computer, залишив компанію на знак протесту проти її перетворення в громіздке і малоефективне бюрократизоване підприємство.

1985 – компанія Microsoft оголосила про створення текстового процесора Word, призначеного для комп'ютерів IBM PC.

1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Буркіна-Фасо.

1996 – британську антарктичну станцію "Фарадей" передано українським полярникам. На її базі створено українську станцію "Академік Вернадський".

2004 – у Таїланді 357 парашутистів встановили рекорд з купольної акробатики – вони утворили в небі гігантську квітку, кольори якої відповідали кольорам прапора країни.

2004 – стався потужний вибух у вагоні поїзда між станціями "Автозаводська" і "Павелецька" московського метро. Загинуло 39 людей, поранено 120. В організації вибуху звинуватили чеченських сепаратистів.

2018 – з космодрому на мисі Канаверал фірма SpaceX успішно здійснила перший політ надважкого ракетоносія Falcon Heavy.

ХТО НАРОДИВСЯ 6 ЛЮТОГО

1452 – Жуана Португальська, принцеса, католицька блаженна.

1665 – Анна Стюарт, англійська і шотландська королева.

1753 – Еваріст де Парні, французький поет.

1806 – Новицький Орест Маркович, український філософ, історик філософії, богослов.

1861 – Микола Зелінський, український хімік, винахідник протигаза.

1883 – Дмитро Григорович, авіаконструктор, творець першого гідролітака.

1889 – Держинська Ксенія Георгіївна, оперна співачка, двоюрідна сестра композитора Миколи Вілінського та музикознавця Олександра Оссовського.

1894 – Петніков Григорій Миколайович, поет-футурист

1911 – Рональд Рейган, 40-ий президент США.

1931 – Ріп Торн, американський кіноактор.

1932 – Франсуа Трюффо, французький кінорежисер.

1945 – Боб Марлі, ямайський композитор, співак.

1962 – Вільям Бейлі, американський співак

6 лютого народився Рональд Рейган

НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ

Сонячний день – хороша весна.

Безвітряна погода на Ксенію – друга половина липня буде теплою і сухою, без вітрів і дощів.

Завірюха кружляє на Ксенію – прикмета того, що буде дефіцит корму для худоби.

Хмари на світлому небі видно – бути червонопогоддю.

Якщо хліб подешевшав – рік буде врожайним.

На ніч клали на стіл трохи жита, щоб дізнатися, яким буде урожай. Вранці дивилися: якщо зерна додалося – це хороший знак.

За старих часів 6 лютого було заведено гадати про майбутні ціни на зерно.

Пекли хліб, а потім зважували його ввечері і наступного ранку. Якщо вранці хліб був важчий, то зерно подорожчає. Якщо вага залишалася незмінною, то вважалося, що ціна не зміниться. І, звичайно, якщо вага зменшилася, значить, хліб теж буде дешевим.

Яка погода стоїть на Ксенію, такою і буде весна.

ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ

Не можна сідати за стіл відразу після заходу сонця;

Не варто літнім людям у цей день в'язати, шити, стригти волосся і нігті, застеляти постіль;

Не слід сьогодні працювати біля дому;

Не бажаного у цей день зловживати спиртним, а також переїдати.

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