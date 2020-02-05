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6 лютого 2020 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
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Сьогодні, 6 лютого, віряни вшановують пам'ять Блаженної Ксенії. До вашої уваги традиції та прикмети в цей день – дізнайтеся, що можна і не можна робити!
Дата 6 лютого ввійшла в історію кількома знаковими подіями та святами.
ЯКЕ СЬОГОДНІ РЕЛІГІЙНЕ СВЯТО
За календарем віряни сьогодні вшановують пам'ять Блаженної Ксенії. Ксенія Римляниня (у миру Євсенія), що жила у V столітті в родині знатного римського сенатора, залишивши рідну домівку, щоб уникнути неприйнятого її християнським переконанням шлюбу, заснувала жіночий монастир, прославившись великою святістю, благочестям і милосердям.
ІМЕНИНИ: ХТО СВЯТКУЄ ДЕНЬ АНГЕЛА
У четвер, 6 лютого, іменини відзначають власники таких імен: Ксенія, Оксана, Герасим, Тимофій, Іван, Павло, Агапій, Денис, Вавило, Вавил. Не забудьте привітати винуватців свята з Днем ангела!
ЦЕЙ ДЕНЬ В ІСТОРІЇ: МІЖНАРОДНІ СВЯТА ТА ПОДІЇ
- Міжнародний день бармена.
- 1900 – Олександр Попов вперше передав по радіо сигнал про лихо на морі.
- 1901 – у Парижі на вокзалах з'явились перші громадські телефони.
- 1922 – США, Велика Британія, Франція, Італія та Японія уклали Вашингтонську угоду про обмеження морських озброєнь.
- 1925 – почала виходити перша українська піонерська газета "На зміну" (згодом – "Зірка").
- 1928 – до Нью-Йорка прибула жінка, що називала себе Анастасією Чайковською і стверджувала, що вона дочка останнього російського імператора Миколи II. Це стало початком грандіозної містифікації, котра тривала до 1950-х років, коли претензії Анастасії Чайковської на приналежність до царської родини були офіційно спростовані.
- 1929 – ВУЦВК і РНК УСРР ухвалили постанову про авторське право.
- 1931 – на екрани США вийшов фільм Чарлі Чапліна "Вогні великого міста".
- 1933 – підписання тристороннього договору між державами Малої Антанти.
- 1935 – у продаж вперше надійшла настільна гра "Монополія".
- 1944 – прийнято постанову про повернення з евакуації до Києва Академії наук України.
- 1952 – на престол Об'єднаного Королівства Великої Британії та Північної Ірландії зійшла королева Єлизавета ІІ з династії Віндзорів.
- 1958 – в аеропорту Мюнхена під час зльоту розбився літак, на борту якого перебувала футбольна команда "Манчестер Юнайтед". Загинули 23 людини, серед них 8 футболістів.
- 1958 – створено Спілку кінематографістів України.
- 1971 – під час прогулянки Місяцем, американський астронавт Алан Шепард продемонстрував удар по м'ячику від гольфа.
- 1985 – Стів Возняк, співзасновник компанії Apple Computer, залишив компанію на знак протесту проти її перетворення в громіздке і малоефективне бюрократизоване підприємство.
- 1985 – компанія Microsoft оголосила про створення текстового процесора Word, призначеного для комп'ютерів IBM PC.
- 1992 – Україна встановила дипломатичні відносини з Буркіна-Фасо.
- 1996 – британську антарктичну станцію "Фарадей" передано українським полярникам. На її базі створено українську станцію "Академік Вернадський".
- 2004 – у Таїланді 357 парашутистів встановили рекорд з купольної акробатики – вони утворили в небі гігантську квітку, кольори якої відповідали кольорам прапора країни.
- 2004 – стався потужний вибух у вагоні поїзда між станціями "Автозаводська" і "Павелецька" московського метро. Загинуло 39 людей, поранено 120. В організації вибуху звинуватили чеченських сепаратистів.
- 2018 – з космодрому на мисі Канаверал фірма SpaceX успішно здійснила перший політ надважкого ракетоносія Falcon Heavy.
ХТО НАРОДИВСЯ 6 ЛЮТОГО
- 1452 – Жуана Португальська, принцеса, католицька блаженна.
- 1665 – Анна Стюарт, англійська і шотландська королева.
- 1753 – Еваріст де Парні, французький поет.
- 1806 – Новицький Орест Маркович, український філософ, історик філософії, богослов.
- 1861 – Микола Зелінський, український хімік, винахідник протигаза.
- 1883 – Дмитро Григорович, авіаконструктор, творець першого гідролітака.
- 1889 – Держинська Ксенія Георгіївна, оперна співачка, двоюрідна сестра композитора Миколи Вілінського та музикознавця Олександра Оссовського.
- 1894 – Петніков Григорій Миколайович, поет-футурист
- 1911 – Рональд Рейган, 40-ий президент США.
- 1931 – Ріп Торн, американський кіноактор.
- 1932 – Франсуа Трюффо, французький кінорежисер.
- 1945 – Боб Марлі, ямайський композитор, співак.
- 1962 – Вільям Бейлі, американський співак
НАРОДНІ ПРИКМЕТИ Й ТРАДИЦІЇ
- Сонячний день – хороша весна.
- Безвітряна погода на Ксенію – друга половина липня буде теплою і сухою, без вітрів і дощів.
- Завірюха кружляє на Ксенію – прикмета того, що буде дефіцит корму для худоби.
- Хмари на світлому небі видно – бути червонопогоддю.
- Якщо хліб подешевшав – рік буде врожайним.
- На ніч клали на стіл трохи жита, щоб дізнатися, яким буде урожай. Вранці дивилися: якщо зерна додалося – це хороший знак.
- За старих часів 6 лютого було заведено гадати про майбутні ціни на зерно.
- Пекли хліб, а потім зважували його ввечері і наступного ранку. Якщо вранці хліб був важчий, то зерно подорожчає. Якщо вага залишалася незмінною, то вважалося, що ціна не зміниться. І, звичайно, якщо вага зменшилася, значить, хліб теж буде дешевим.
- Яка погода стоїть на Ксенію, такою і буде весна.
ЩО НЕ МОЖНА РОБИТИ СЬОГОДНІ
- Не можна сідати за стіл відразу після заходу сонця;
- Не варто літнім людям у цей день в'язати, шити, стригти волосся і нігті, застеляти постіль;
- Не слід сьогодні працювати біля дому;
- Не бажаного у цей день зловживати спиртним, а також переїдати.
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