59-річна українка виграла міжнародні змагання з Counter Strike

Кіберспортсменка з України Тетяна Силенко разом зі своєю командою перемогла на міжнародних змаганнях з Counter Strike.

За спеціальністю Тетяна – інженер-механік бродильних виробництв. Також вона є засновницею фірм з ремонту м'якої покрівлі та машинної вишивки.

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Жінка випадково записалася на відбір у команду Counter Strike віком 55+ і зрозуміла, що це – її. Тепер вона займається по три години 5 разів на тиждень.

"Все життя вважала комп'ютерні ігри чимось жахливим, зараз дуже прикро, що не грала! Це чудова профілактика Альцгеймера, плюс виділяється адреналін, прокачуються судини", – говорить Тетяна Силенко. Зазначимо, у фіналі українська команда з розгромним рахунком здолала суперників зі Швеції Silver Snipers (16:1). Середній вік українських гравців 59 років, а шведських – 71 рік.

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