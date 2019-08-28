Попа, як у Кім: розкута Леся Нікітюк відфотошопила свою фігуру

Українська телеведуча Леся Нікітюк захотіла попу, як у Кім. У своєму Instagram зірка показала відфотошоплену фігуру в стилі американської блогерки Кім Кардашян, яка відома своїми пишними формами.

Леся Нікітюк насолоджується довгоочікуваною літньою відпусткою. Для відпочинку ведуча обрала Туреччину, звідки активно публікує фото. На свіжому знімку в Instagram зірка вирішила влаштувати для шанувальників незвичне опитування.

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Так, Леся опублікувала колаж з двох кадрів: на одному вона похизувалася своєю фігурою, а на іншому – перевтілилась у Кім Кардашян. Зокрема, зірка відфотошопила собі стегна та звузила талію, чим повторила "фішки" американської блогерки та зірки реаліті-шоу. "З якою фігурою йти на пляж?" – поцікавилася Нікітюк у своїх підписників.

"Ніщо так не прикрашає дівчину, як Adobe Photoshop", – відповідають ведучій шанувальники, але все ж погоджуються, що Леся і так має чудовий вигляд. Ми з ними абсолютно згодні, а ви?

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