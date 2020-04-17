51-річна супермодель знялася в бікіні: гарячі фото

Данська супермодель Хелена Крістенсен в 51 рік показала ідеальне тіло в бікіні. Зірка опублікувала серію фото, зроблених під час ізоляції, у своєму Instagram.

На знімках ексмодель Victoria's Secret знялася в чорному купальнику з глибоким декольте, лежачи біля басейну.

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Також модель знялася в бордовому злитому купальнику і фіолетовому боді, надітим під джинси. На одному зі знімків зірка позує в бікіні, стоячи спиною до камери. У коментарі до відвертих знімків Крістенсен повідомила, що 30% грошей від продажу купальників її бренду передаються в благодійну організацію. А ще вона готує їжу для немічних і нужденних в Нью-Йорку.

Фоловери зірки відзначили, що з роками модель стає тільки гарнішою.

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