Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Карантин

51-річна супермодель вразила мережу своїм тілом: спокусливі фото

  • 6
Хелена Крістенсен - фото 1
Хелена Крістенсен / instagram

Датська супермодель і фотограф Хелена Крістенсен влаштувала фотосесію у відвертому купальнику. Знаменитість просто вразила наповал шанувальників своєю фігурою.

На пікантних знімках 51-річна супермодель Хелена Крістенсен позує в темно-фіолетовому купальнику з відвертим декольте. Такий наряд вигідно підкреслив апетитні форми зірки. Красуня відображена на березі річки і у воді. Автором фотосесії став стиліст і фотограф Оуен Гоулд.

І ще: Сексуальна Алессандра Амброзіо показала нові фото в купальнику

"Сад біля річки", – підписала допис Крістенсен.

Підписники були у захваті від чудової фігури знаменитості, про що й написали у коментарях.

51-річна супермодель вразила мережу своїм тілом: спокусливі фото - фото 410604

51-річна супермодель вразила мережу своїм тілом: спокусливі фото - фото 410601

51-річна супермодель вразила мережу своїм тілом: спокусливі фото - фото 410602

51-річна супермодель вразила мережу своїм тілом: спокусливі фото - фото 410603

Читайте також: 53-річна Сальма Хайєк здивувала знімком без макіяжу

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Літній відпочинок в Україні 2020: огляд ТОП 15 місць, куди варто поїхати
  • 12 червня, 15:00
  • 7993
4G тягне по Україні: вигравай круті призи в новій акції від Радіо МАКСИМУМ і Київстар
  • 03 червня, 11:50
  • 243
Великий переїзд: на Радіо МАКСИМУМ стартувало нове ранкове шоу
  • 15 червня, 16:18
  • 257
Загрузка...
Новини