51-річна супермодель вразила мережу своїм тілом: спокусливі фото

Датська супермодель і фотограф Хелена Крістенсен влаштувала фотосесію у відвертому купальнику. Знаменитість просто вразила наповал шанувальників своєю фігурою.

На пікантних знімках 51-річна супермодель Хелена Крістенсен позує в темно-фіолетовому купальнику з відвертим декольте. Такий наряд вигідно підкреслив апетитні форми зірки. Красуня відображена на березі річки і у воді. Автором фотосесії став стиліст і фотограф Оуен Гоулд.

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"Сад біля річки", – підписала допис Крістенсен.

Підписники були у захваті від чудової фігури знаменитості, про що й написали у коментарях.

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