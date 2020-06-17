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Сексуальна Алессандра Амброзіо показала нові фото в купальнику

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Алессандра Амброізіо в бікіні - фото 1
Алессандра Амброізіо в бікіні / instagram.com/alessandraambrosio

Відома модель Алессандра Амброзіо продовжує тішити фанатів сонячними кадрами на побережжі. Ця дівчина точно знає секрет молодості та ідеальної фігури!

39-річна бразильська модель Алессандра Амброзіо хоч і розпрощалась зі званням ангела Victoria's Secret, але не планує завершувати свою кар'єру. Жінка активно займається різноманітними проєктами та зйомками, адже виглядає не менш розкішно, аніж її юні колеги. До того ж, Алессандра активно веде акаунт в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 10 мільйонів підписників.

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Нещодавно красуня нагадала про те, як має проходити правильне літо, тому опублікувала серію фото на побережжі, на яких позує у купальниках. Тут справді спекотно:

Сексуальна Алессандра Амброзіо показала нові фото в купальнику - фото 410573

Сексуальна Алессандра Амброзіо показала нові фото в купальнику - фото 410574

Сексуальна Алессандра Амброзіо показала нові фото в купальнику - фото 410575

Сексуальна Алессандра Амброзіо показала нові фото в купальнику - фото 410576

Сексуальна Алессандра Амброзіо показала нові фото в купальнику - фото 410577

Сексуальна Алессандра Амброзіо показала нові фото в купальнику - фото 410578

Сексуальна Алессандра Амброзіо показала нові фото в купальнику - фото 410579

Джерело всіх фото: instagram.com/alessandraambrosio

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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