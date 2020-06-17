Сексуальна Алессандра Амброзіо показала нові фото в купальнику

Відома модель Алессандра Амброзіо продовжує тішити фанатів сонячними кадрами на побережжі. Ця дівчина точно знає секрет молодості та ідеальної фігури!

39-річна бразильська модель Алессандра Амброзіо хоч і розпрощалась зі званням ангела Victoria's Secret, але не планує завершувати свою кар'єру. Жінка активно займається різноманітними проєктами та зйомками, адже виглядає не менш розкішно, аніж її юні колеги. До того ж, Алессандра активно веде акаунт в соцмережі Instagram, де за нею стежать понад 10 мільйонів підписників.

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Нещодавно красуня нагадала про те, як має проходити правильне літо, тому опублікувала серію фото на побережжі, на яких позує у купальниках. Тут справді спекотно:

Джерело всіх фото: instagram.com/alessandraambrosio

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