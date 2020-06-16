53-річна Сальма Хайєк здивувала знімком без макіяжу

Всесвітньо відома голлівудська акторка Сальма Хайєк здивувала шанувальників новими фото. Проте вони залишилися у захваті від природної краси жінки!

53-річна зірка має хобі, періодично викладати фото своєю натуральної краси, на яких виглядає молодою і привабливою.

І ще: Сальма Хайек захопила шанувальників селфі без макіяжу

І кожного разу шанувальники не втомлюються дивуватися, як знаменитій актрисі вдалося зупинити час. Фани просто засипають зірку компліментами. Новий розкішний знімок Сальма показала вчора. Вона зробила селфі, стоячи серед свіжого листя. Мабуть, таким чином Сальма вирішила підкреслити і свою свіжість.

У підпису вона зазначила, що кадр зроблений без використання фільтрів, а сама вона красується без макіяжу. Гладка смаглява шкіра, ніжний овал обличчя і спокійне сяйво очей змусили фанатів вкотре захопитися.

Це цікаво: Сальма Хаєк здивувала шанувальників знімком з совою на голові