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Вийшов трейлер скандального серіалу Опри Вінфрі і принца Гаррі про психічне здоров'я

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Принц Гаррі, кадр з серіалу - фото 1
Принц Гаррі, кадр з серіалу

Стрімінговий сервіс Apple TV + показав трейлер документального серіалу Я, якого ти не бачиш, виконавчими продюсерами якого виступили телеведуча Опра Вінфрі і принц Гаррі. У ньому знялися також Меган Маркл і маленький Арчі.

Шоу присвячено ментальному здоров'ю. Судячи з кадрів з ролика, герцог Сасакський розповість про психологічну травму, яку він отримав через смерть матері, принцеси Діани. У трейлері також ненадовго з'являються його дружина Меган Маркл і син Арчі. Про це пише thecelebreport.

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"Зважитися на отримання допомоги психолога не є ознакою слабкості. У сьогоднішньому світі більше, ніж будь-коли, це ознака сили", – каже онук британської королеви.

У серії використаний також фрагмент відео з похорону принцеси Діани, на якому 12-річний Гаррі з опущеною головою стоїть поруч з батьком принцом Чарльзом. Цей уривок супроводжує закадровий текст: "Поважати в людях гідність – це перша дія". Разом з принцом Гаррі інтерв'ю для фільму дали Леді Гага, Гленн Клоуз, Демар Дерозан і інші.

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