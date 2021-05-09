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Красуня показала, як змінюється фігура після одного перекусу (відео)

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Блогерка показує реалії життя дівчат - фото 1
Блогерка показує реалії життя дівчат / instagram.com/claraandherself

Блогерка зняла відео, як всього одна трапеза змінює жіночий образ. І в цьому впізнають себе всі!

Американська блогерка Клара Гіллем активно веде профіль у ТікТок, де знімає різноманітний контент. Але найбільше до душі користувачів припали її недавні відео про те, як навіть найгарячіші образи змінює бажання поїсти.

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Як зазначає Клара, жінкам не потрібно соромитись того, як фігура виглядає, коли ви голодні, і коли ви перекусили. Ідея з таким форматом спала на думку блогерці після того, як вона втомилась від ідеальних кадрів у соцмережах.

"Так часто в медіа ми бачимо здуття живота, як щось негативне. Насправді не важливо, якого ви розміру, ваше тіло стає більшим, і це не щось погане. Коли я показую себе після їжі у милих образах, люди бачать, як я сяю впевненістю, і також почуваються краще", – пояснила блогерка.

@claraandherself

I hope this posts I love y’all you are much more than your beauty!

♬ original sound - Clara
@claraandherself

follow if you struggle with this mindset id love to help you out bestie

♬ Bloom (Bonus Track) - The Paper Kites

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