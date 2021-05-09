Красуня показала, як змінюється фігура після одного перекусу (відео)

Блогерка зняла відео, як всього одна трапеза змінює жіночий образ. І в цьому впізнають себе всі!

Американська блогерка Клара Гіллем активно веде профіль у ТікТок, де знімає різноманітний контент. Але найбільше до душі користувачів припали її недавні відео про те, як навіть найгарячіші образи змінює бажання поїсти.

І ще: Надто спекотно: найсексуальніші фото моделей в Instagram за тиждень (18+)

Як зазначає Клара, жінкам не потрібно соромитись того, як фігура виглядає, коли ви голодні, і коли ви перекусили. Ідея з таким форматом спала на думку блогерці після того, як вона втомилась від ідеальних кадрів у соцмережах.

"Так часто в медіа ми бачимо здуття живота, як щось негативне. Насправді не важливо, якого ви розміру, ваше тіло стає більшим, і це не щось погане. Коли я показую себе після їжі у милих образах, люди бачать, як я сяю впевненістю, і також почуваються краще", – пояснила блогерка.

@claraandherself I hope this posts I love y’all you are much more than your beauty! ♬ original sound - Clara

@claraandherself follow if you struggle with this mindset id love to help you out bestie ♬ Bloom (Bonus Track) - The Paper Kites

Читайте також: Як зробити ідеальне селфі у дзеркалі: лайфхак блогерки підкорює TikTok