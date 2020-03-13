5 "здорових продуктів", яких слід уникати

Якщо ви намагалися харчуватися здоровою їжею, то помічали ярлики "без жиру", "без цукру" та "низькокалорійний". Їх можна знайти практично скрізь – на консервних банках, коробках з пластівцями, упаковках молока і пляшках з соком. На жаль, користь продуктів закінчується написом на етикетці.

До вашої уваги ТОП-5 "здорових продуктів", які не такі уже й корисні.

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Дієтична кола. Вживання дієтичної коли на регулярній основі підвищує ризик розвитку ожиріння, а також підвищує рівень цукру в крові в порівнянні з тими, хто не вживає ці напої.

Дієтична кола підвищує ризик ожиріння

Нежирні або знежирені продукти. Виробники продуктів харчування почали створювати "знежирені" версії звичайної їжі, коли люди почали більше усвідомлювати вплив жиру на організм. Але їжа без жиру не приємна на смак, і тому виробники почали замінювати його на глюкозу. Якщо не контролювати надмірне споживання цукру, то це може привести до збільшення ризику діабету 2 типу й ожиріння.

Пакетовані фруктові соки та напої. Фруктові соки корисні для здоров'я? Вони зроблені з фруктів, чи не так? Утім, часто ми купуємо не соки, а соковмісні напої. Вони містять хімічні речовини, які лише імітують смак фруктів. Не варто забувати й про низку ароматизаторів, а також величезну кількість цукру в таких напоях.

Пакетовані соки містять багато цукру й ароматизаторів

Пластівці і мюслі для сніданку. Зернові – незамінні продукти для сніданку через вміст клітковини, яка допомагає організму отримати заряд енергії. Але деякі мюслі та пластівці є очищеними й обробленими. У них багато рафінованих вуглеводів, а зерна очищені від висівок, клітковини й інших поживних речовин.

Мюслі не приносять організму достатньо користі

М'ясні консерви. Цей продукт містить надмірну кількість солі та консервантів, які особливо шкідливі для людей з серцево-судинними захворюваннями.

Бережіть себе та своє здоров'я. Не лінуйтесь вивчати етикетки ваших улюблених продуктів, а також віддавайте перевагу продуктам, які ви готуєте самостійно.

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