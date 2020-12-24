5 сухофруктів, які принесуть максимум користі вашому здоров'ю

Сухофрукти – відмінна альтернатива солодощам. Але також вони можуть стати заміною деяких ліків. Головне – не зловживати ними. Пам'ятайте про те, що сухофрукти містять шалену кількість цукру та калорій. Але зараз не про це. До вашої уваги сухофрукти, які принесуть користь вашому організму.

Додайте ці сухофрукти до свого раціону, щоб отримати максимум користі для свого здоров'я!

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1. Інжир добре справляється з сухим кашлем, заповнює дефіцит заліза в організмі. Має сечогінну дію, покращує роботу нирок. Стимулює травлення, стабілізує роботу серця та знижує згортання крові. У ньому багато вітаміну A, C, B1, B2. Ще інжир містить марганець, сірку, кальцій, фосфор, йод.

2. Якщо болить голова, частіше їжте фініки. Вони заряджають енергією, сприяють здоровому травленню, виступають як жарознижувальний засіб. Фініки корисні вагітним і годуючим жінкам: роблять м'язи матки міцнішими, насичують материнське молоко вітамінами та мікроелементами.

3. Курага містить багато калію, кальцію, магнію, вітаміни А, РР, С. Вона покращує роботу серця, чистить судини, стабілізує роботу нирок. Курагу рекомендують хворим після інфаркту й інсульту. Якщо їсте багато кураги, то покращуєте пам'ять, підвищуєте гемоглобін, успішніше протистоїте стресам і онкологічним захворюванням.

4. Родзинки зміцнюють серце і судини, робить нервову систему стійкою до перевантажень, покращують сон і настрій. У них багато вітамінів групи В, С, азотистих речовин, клітковини, мікроелементів: калій, магній, залізо, фосфор, кальцій.

5. Чорнослив покращує травлення і нормалізує роботу серця та судин. Стабілізує тиск, покращує вигляд шкіри. Чорнослив – джерело клітковини, органічних кислот, вітамінів і мікроелементів. Може виступати в ролі сечогінного засобу.

Додайте до свого раціону ці сухофрукти. Але пам'ятайте, що їсти їх потрібно дуже і дуже небагато. Тож закидатися цілими жменями не варто!

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