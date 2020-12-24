Ось чому не варто їсти у темряві: дівчина поділилась епічною історією

Для багатьох людей цілком нормальним є ввечері увімкнути улюблений фільм чи серіал, підготувати їжу та насолоджуватись атмосферою майже без світла. Так було і з цією дівчиною, але тепер вона навряд чи колись так зробить.

На платформі Reddit користувачка з ніком OfficiallyBlizz завірусила історією свого провального вечора у розділі Today I Fucked UP (Сьогодні я облажався). Річ у тому, що тепер дівчина навряд чи колись зможе спокійно їсти щось за відсутності світла. І всі, хто дізнається причину, з нею погодяться.

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Якось вона вирішила влаштувати вечірній перегляд серіалу "Гострі картузи", запаслась кукурудзяними чипсами та чаєм і поринула у світі детективів.

"Чипси були дуже смачними, тому я з'їла десь половину і вирішила зробити перерву, щоб відпочити від їх смаку. Я завернула пачку та поклала у ящик", – пояснила авторка. Здається, це була перша помилка. А другою було те, що вона вирішила вимкнути світло, а згодом потягнулась за снеками.

"Я почала жувати і мені здалось, що смак чипсів змінився. Це було непогано, я просто подумала, що дійшла до дна пачки, де чимало спецій. Я їла їх десь хвилин 40 та згадувала, де придбала, щоб наступного разу взяти такі ж", – продовжила дівчина.

І все було добре, аж поки її раптово не почало нудити і не виникло відчуття, наче її хтось вкусив за шию. Вона злякалась, тож увімкнула світло у кімнаті, і цю картину краще не уявляти людям зі слабкими нервами.

"Коли я поглянула на диван, мене ледь не знудило: там абсолютно все кишіло мурахами, вони були на подушці, на ліжку і найстрашніше – всередині пачки з чипсами", – відзначила редіторка.

На щастя, авторка все ж знайшла у собі сили промити рот, загуглити, чи не вилізе їй боком така вечеря, а також поспілкуватись зі своїм лікарем. Медик же запевнив, що з нею все буде в порядку, але навряд чи вона тепер зможе спокійно їсти чипси.

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