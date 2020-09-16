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5 шкідливих міфів про їжу, які ускладнюють нам життя
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Наше життя буквально оповите міфами та легендами. І стосуються вони усіх сфер. Тож питання харчування не стало винятком. Розповімо вам про поширені міфи, пов'язані з їжею, у які слід нарешті перестати вірити.
Руйнуємо поширені міфи, пов'язані з нашим харчуванням.
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Міф №1: Вуглеводи шкідливі для нас. Не всі вуглеводи однакові. Ті, що надходять з білого хліба і рису, солодких газованих напоїв та інших продуктів з високим ступенем переробки, дійсно можуть сприяти збільшенню ваги і підвищувати ризик серйозних проблем зі здоров'ям. Але вуглеводи з цільних продуктів, багатих на клітковину – цільнозернові, бобові, фрукти і овочі – можуть знизити ризик хронічних захворювань.
Міф № 2: Ніколи не пропускайте сніданок. Сніданок – не найважливіший прийом їжі за день, і не потрібно вважати, що ви повинні його їсти завжди. Ви можете пропустити сніданок, якщо вранці не голодні, і відразу перейти до обіду. Крім того, перший прийом їжі протягом дня не потрібно отримувати дуже рано.
Міф № 3: Завжди їжте свіжі продукти. Іноді заморожені продукти можуть бути кориснішими за свіжі. Продукти заморожуються на піку стиглості, тоді як деякі свіжі фрукти й овочі збирають до того, як вони дозріють. Крім того, під час транспортування і тривалого магазинного зберігання може знизитися харчова цінність навіть найсвіжіших продуктів.
Міф № 4: Уникайте глютену. Глютен це білок, що міститься у пшениці, житі, ячмені та деяких інших зернах. Непереносимість глютену – нездатність організму перетравлювати або розщеплювати цей білок (целіакія). Це може викликати проблеми з травною системою. Але більшість людей (близько 90%) на целіакію не страждають. Якщо у вас немає чутливості до глютену, ви можете їсти корисні продукти, наприклад, цільнозернові.
Міф № 5: Будь-який свіжий сік – корисний напій. При створенні соку відокремлюють клітковину від фруктів або овочів, що робить напої концентрованішим джерелом цукру й означає вище глікемічне навантаження. Отже, вживання соку може підвищити рівень цукру в крові. Завжди краще вживати цільні фрукти й овочі
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