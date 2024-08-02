5 шкідливих фінансових звичок для вашого бюджету

Якщо ви не знаєте, скільки коштів у вас на рахунках, скільки коштів ви витратили за цей місяць – у вас проблеми з фінансовою грамотністю.

Фінансова грамотність неабияк важлива у сучасному світі. Адже вміння правильно розпоряджати грошима допоможе вам досягнути всіх поставлених фінансових цілей.

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Розповідаємо вам про 5 шкідливих фінансових звичок для вашого бюджету:

1. Відсутність сформованого бюджету;

Якщо ви не ведете обліку своїх витрат – ви шкодите своєму бюджету.

2. Відсутність фінансової подушки;

Відповідно, коли ви не можете ефективно розпланувати свій бюджет, навряд чи у вас виходить заощаджувати. Відсутність заощаджень робить вас вразливим до непередбачуваних обставин.

3. Життя у позику;

Постійні борги мають здатність накопичуватися, і тоді ваш прибуток скорочується з кожною новою позикою.

4. Необдумані покупки;

Похід в магазин без чіткого списку або спонтанна покупка через ейфорію від червоного цінника здатні принести більше шкоди вашим фінансам, аніж може здатися на перший погляд. Тож перед походом в магазин вивчіть вміст свого холодильника чи шафи.

5. Безготівкові розрахунки;

У такому виді розрахунків ви не відчуваєте реальних грошей і того, як витрачаєте їх. Зменшити шкоду від безготівкових розрахунків можна лише постійним контролем за своїми фінансами на карті.

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