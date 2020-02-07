5 ранкових звичок, які допоможуть позбутися зайвої ваги

Не забувайте про смачний і поживний сніданок

Здорові ранкові звички у поєднанні зі збалансованою дієтою і правильним (без фанатизму) способом життя можуть прискорити втрату ваги, поліпшити загальний стан здоров'я, а також настрій. Розповідаємо, як за допомогою кількох ранкових звичок досягнути бажаного результату.

Вибір, який ми робимо вранці, задає тон решті частини дня. Корисні ранкові звички сприяють хорошому самопочуттю до закінчення дня, допомагають підтримувати нормальну вагу, прискорюють втрату її надлишків.

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"Правда в тому, що здорові ранкові звички, такі як корисний сніданок або тренування, – окупаються. Це допомагає втрачати вагу, стабілізує рівень цукру в крові, покращує настрій, загальне самопочуття", – пояснюють фахівці.

Вони назвали п'ять простих і корисних ранкових ритуалів, які прискорюють втрату ваги, а також зміцнюють здоров'я.

1. Склянка води вранці. Експерти радять після пробудження насамперед випивати склянку теплої води, змішаної зі свіжовичавленим лимонним соком і невеликою кількістю меду. Звичка починати свій день з цього напою може прискорити метаболізм, очистити організм від токсинів, а також поліпшити стан кишківника.

"Вода необхідна тілу. Її достатнє вживання покращує здоров'я різними способами, включаючи зниження апетиту та зниження ваги", – підкреслюють фахівці.

Замість кави випийте склянку води

2. Обов'язковий сніданок. Сніданок, багатий білками і цільнозерновими, допомагає прискорити втрату зайвої ваги шляхом зниження апетиту і тяги до солодкого.

3. Фізичні вправи. Людям, які намагаються схуднути, ранкові тренування можуть допомогти досягти оптимальних результатів. Дослідження, опубліковане в EbioMedicine, показало: найінтенсивніше спалювання жиру відбувається під час тренувань перед сніданком.

Не полінуйтесь зробити зарядку, де б ви не були

4. Свідомість. Для підтримки здорового способу життя важлива усвідомленість: людям простіше дотримуватися якихось звичок, коли вони розуміють їхню соціальну значущість. Це знижує рівень стресу, допомагає краще спати, а також швидше худнути.

5. Цілеспрямованість. Одна з найкорисніших ранкових звичок – ставити перед собою певні щоденні цілі. Наприклад, планувати справи корисно після пробудження. Відразу після сну краще провести в ліжку ще 5-10 хвилин, потягуючись, щоби розім'яти суглоби. У такий момент можна подумати про справи. Таким чином вийде подвійний ефект користі.

Також не варто забувати про хіти, перевірені часом, якими ви зможете насолоджуватися на Радіо МАКСИМУМ. Починайте ранок правильно ;)

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