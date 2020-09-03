Експерти розповіли, які продукти не бажано їсти після тренувань

Для поповнення енергії після тренувань підійде не вся їжа

Те, що ви їсте після тренування настільки ж важливе, як і саме тренування. Тож потрібно відповідально поставитися до свого звичного раціону. Розповімо, чим варто ласувати після завершення фізичних навантажень, а чим – ні.

Правильний підхід до харчування допоможе досягнути максимальних результатів. Тож не забувайте про те, що фізичні навантаження – лише мала частина того, що дозволяє вам отримати ідеальне та рельєфне тіло.

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Що не можна їсти після тренування

Слід уникати солодких і оброблених продуктів. Ваш організм після тренування потребує поповнення запасів енергії. Але підживлення нездоровою їжею ставить під сумнів усі ваші зусилля. Це тому, що організм спалює складні вуглеводи, а потім жир. Коли ви п'єте солодкі напої або віддаєте перевагу шкідливим закускам, процес спалювання жиру сповільнюється.

Не вживайте продукти, які завдають шкоди травній системі. Мовиться про гостру їжу та навіть стейки. Тіло після тренування перебуває у стані відновлення після важких фізичних вправ. Таким чином, йому потрібні продукти, які легко перетравлюються.

Що можна їсти після тренування

Коли мова йде про дієту після тренування, є дві важливі складові: білки і складні вуглеводи. Білок допомагає організму відновити м'язи, а також зменшити больові відчуття та ризик травм.

У раціоні мають бути складні вуглеводи та білок

Складні вуглеводи містять кілька молекул цукру, які називаються сахаридами. На відміну від простих вуглеводів, вони містять безліч вітамінів, мінералів і клітковини, які життєво важливі для здоров'я. Складні вуглеводи відновлюють рівень енергії, заправляючи організм і заповнюючи виснажений глікоген.

Пам'ятайте, що тренування вимагають великих зусиль. Правильно харчуючись, ви можете бути впевнені, що ваш важка праця не піде коту під хвіст і принесе вам бажані результати.

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