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Середземноморська вже не в ТОПі: експерти назвали чотири найпопулярніші дієти 2020 року
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Міжнародна рада з харчування (IFIC), яка займається моніторингом звичок в харчуванні, регулярно складає рейтинги найпопулярніших дієт. Серед найпопулярніших дієт 2020 року немає середземноморської і низки інших дієт, які десятиліттями заправляли балом в дієтології.
У поточному році черговий звіт IFIC по звичках харчування сучасних американців містить безліч цікавих деталей, пов'язаних з карантином. Люди стали харчуватися інакше – вони частіше готують вдома. Але при цьому частіше дотримуються якоїсь конкретної дієти. За оцінками IFIC, кількість таких людей зросла у 2020 році на 5%.
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Однак список найпопулярніших дієт 2020 року вражає набагато більше. Серед них немає класичної середземноморської дієти або дієти Weight Watchers, розповідає один з керівників IFIC Алі Вебстер. Своєю чергою, найпопулярнішими дієтами цього виявилися інтервальне голодування (його дотримуються 10% американців), чисте харчування (9%), кето-дієта (8%), низьковуглеводна дієта (7%).
Зростаючу популярність інтервального голодування і чистого харчування фахівець пояснює високим ступенем їхньої "кастомізації". Цей термін, частіше використовується в середовищі гиків і технократів, означає можливість "підігнати умови під себе". Так, люди можуть адаптувати правила харчування під свої потреби, а не підганяти своє життя, під чужий набір правил.
Крім цього, Вебстер вважає, що відсутність середземноморської та інших класичних дієт, це небезпечний тренд. Ці дієти давно довели свою ефективність і здатність у буквальному сенсі продовжувати життя. Це підтверджено численними дослідженнями. "Найкорисніші дієти засновані на фруктах, овочах, білках, цільнозернових продуктах і здорових жирах", – констатує науковець.
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